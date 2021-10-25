Королевы в брючных костюмах: три варианта осеннего образа

Брючный костюм – незаменимая вещь в осеннем гардеробе. Королевские особы тоже часто носят брючные костюмы на разные мероприятия.

Испанская королева Летиция надела брючный костюм серого цвета с идеально выглаженными стрелками на брюках и удлиненным жакетом, под которые подобрала туфли-лодочки из змеиной кожи и клатч в тон с шипами. Под такой образ королева подобрала белую блузку, которая контрастно выделялась и идеально вписалась в образ. В таком аутфите супруга монарха приезжала на открытие Международного конгресса по здоровью и питанию "FAO-Conxemar" во Дворце конгрессов Мар-де-Виго в Виго. Но такой образ отлично подойдет и для повседневного выхода, например, в офис.

Королева Летиция / Getty Images

Королева Нидерландов Максима женщина очень яркая и часто в образах делает акцент на яркой цветовой гамме. Брючный костюм, который королева недавно выбрала для визита в Консерваторию в Утрехте был с принтом пепита. На жакете у максимы был пояс, подчеркивающий талию королевы, а широкие брюки были со стрелками. Такой нескучный вариант отлично подойдет и для вас, если вы любите выделяться из толпы, как Максима.

Королева Максима / Getty Images

Британская герцогиня Кембриджская в последнее время часто носит яркие наряды. Во время недавнего визита в Северную Ирландию Кейт продемонстрировала лук фиолетовом брючном костюме с удлиненным двубортным жакетом и узкими брюками со стрелками от Emilia Wickstead из коллекции осень-зима 2021, под который подобрала черную водолазку, черный кожаный пояс на талии и темно-синие туфли-лодочки из замши. Такой образ подойдет, как для дневного выхода, и делового обеда, так и для вечернего, например, встречи с друзьями после рабочего дня.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Кстати, когда-то королева Елизавета II тоже носила брючные костюмы, но в исключительных случаях. На фото она выходит из госпиталя Эдуарда VII, где ей делали операцию на колене. Сейчас монарх все же предпочитает платья и юбки, последние часто надевает в сочетании с блузами и кардиганами.

Королева Елизавета II / Getty Images

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