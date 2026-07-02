Короля Чарльза тепло приветствовали люди во время встречи в шотландском Эдинбурге

Король Чарльз / © Getty Images

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Его Величество король, как главнокомандующий Королевским полком Шотландии, провел встречу с представителями общественности после открытия памятника в честь 20-летия полка в садах Вест-Принсес-стрит в Эдинбурге.

На встречу монарх приехал в темно-синем полосатом костюме, который носил с белой рубашкой и синим галстуком. В нагрудном кармане его пиджака был цветастый платок, на мизинце золотой перстень-печатка и обручальное кольцо, а также цветок был приколот к костюму.

Король Чарльз / © Getty Images

На снимках видно, как тепло Его Величество приветствовал людей, собравшихся с ним повидаться, и какими довольными выглядят они.

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Король Чарльз / © Getty Images

Напомним, король Чарльз и королева Камилла целую неделю проведут в Шотландии, где уже посетили ряд важных мероприятий, а также посетят еще несколько.

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