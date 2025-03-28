Короля Чарльза госпитализировали: что случилось и как он себя чувствует

Король Чарльз / © Associated Press

Реклама

В прошлом году Букингемский дворец объявил, что королю Великобритании Чарльзу III диагностировали рак. После обнаруженной болезни Его Величество начал лечение, но продолжал работать и проводить не только встречи, но и посещал другие страны.

Однако 27 марта монарха госпитализировали. Причиной стали побочные эффекты вызванные лечением.

«После запланированного и продолжающегося лечения рака сегодня утром у короля появились временные побочные эффекты, которые потребовали кратковременного наблюдения в больнице», — заявили во дворце в четверг, сообщает CNN.

Реклама

Король Чарльз / © Getty Images

Однако в больнице он не задержался. Позднее в тот же день 76-летний монарх вернулся в Кларенс-хаус. Из-за этого инцидента запланированные на 28 марта мероприятия, в частности тур по Бирмингему, по совету врачей отложыли.

«Его Величество сейчас вернулся в Кларенс-хаус, и в качестве меры предосторожности, действуя по совету врача, завтрашняя дневная программа также будет перенесена», — заявили во дворце.

Как сообщил CNN источник из королевской семьи, после лечения Чарльз чувствует себя хорошо, продолжает работать над государственными документами и звонить по телефону из своего кабинета. Он и королева Камилла, как ожидается, поедут в Италию с государственным визитом в апреле. Четырехдневная поездка также должна была включать посещение Ватикана, но ранее на этой неделе король и королева отложили свой государственный визит туда, поскольку Папа Франциск ещ восстанавливается после болезни.

Король Чарльз / © Associated Press

Напомним, что Чарльз столкнулся с раком одновременно со своей невесткой принцессой Кейт, у которой в начале 2024 года также был диагностирован рак неизвестного типа. Кейт прошла курс химиотерапии в том же году и сейчас находится в стадии ремиссии.

Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Королева Камилла после коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Принц Джордж Уэльский на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Принц и принцесса Уэльские с детьми Шарлоттой и Луи на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press Герцог Эдинбургский в карете / © Associated Press Принцесса Уэльская / © Associated Press Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press Коронация короля Чарльза III / © Associated Press Коронация короля Чарльза III / © Associated Press Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на коронации короля Чарльза III / © Associated Press Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / © Associated Press Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press Пиппа Миддлтон / © Associated Press Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press Принц Гарри / © Associated Press Принц Гарри / © Associated Press Принц Гарри / © Associated Press