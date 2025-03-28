Короля Чарльза госпитализировали: что случилось и как он себя чувствует

В прошлом году Букингемский дворец объявил, что королю Великобритании Чарльзу III диагностировали рак. После обнаруженной болезни Его Величество начал лечение, но продолжал работать и проводить не только встречи, но и посещал другие страны.
Однако 27 марта монарха госпитализировали. Причиной стали побочные эффекты вызванные лечением.
«После запланированного и продолжающегося лечения рака сегодня утром у короля появились временные побочные эффекты, которые потребовали кратковременного наблюдения в больнице», — заявили во дворце в четверг, сообщает CNN.
Однако в больнице он не задержался. Позднее в тот же день 76-летний монарх вернулся в Кларенс-хаус. Из-за этого инцидента запланированные на 28 марта мероприятия, в частности тур по Бирмингему, по совету врачей отложыли.
«Его Величество сейчас вернулся в Кларенс-хаус, и в качестве меры предосторожности, действуя по совету врача, завтрашняя дневная программа также будет перенесена», — заявили во дворце.
Как сообщил CNN источник из королевской семьи, после лечения Чарльз чувствует себя хорошо, продолжает работать над государственными документами и звонить по телефону из своего кабинета. Он и королева Камилла, как ожидается, поедут в Италию с государственным визитом в апреле. Четырехдневная поездка также должна была включать посещение Ватикана, но ранее на этой неделе король и королева отложили свой государственный визит туда, поскольку Папа Франциск ещ восстанавливается после болезни.
Напомним, что Чарльз столкнулся с раком одновременно со своей невесткой принцессой Кейт, у которой в начале 2024 года также был диагностирован рак неизвестного типа. Кейт прошла курс химиотерапии в том же году и сейчас находится в стадии ремиссии.