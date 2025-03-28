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Дата публикации
Категория
Общество
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Короля Чарльза госпитализировали: что случилось и как он себя чувствует

Инцидент с монархом случился из-за его продолжающегося лечения рака.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

В прошлом году Букингемский дворец объявил, что королю Великобритании Чарльзу III диагностировали рак. После обнаруженной болезни Его Величество начал лечение, но продолжал работать и проводить не только встречи, но и посещал другие страны.

Однако 27 марта монарха госпитализировали. Причиной стали побочные эффекты вызванные лечением.

«После запланированного и продолжающегося лечения рака сегодня утром у короля появились временные побочные эффекты, которые потребовали кратковременного наблюдения в больнице», — заявили во дворце в четверг, сообщает CNN.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Однако в больнице он не задержался. Позднее в тот же день 76-летний монарх вернулся в Кларенс-хаус. Из-за этого инцидента запланированные на 28 марта мероприятия, в частности тур по Бирмингему, по совету врачей отложыли.

«Его Величество сейчас вернулся в Кларенс-хаус, и в качестве меры предосторожности, действуя по совету врача, завтрашняя дневная программа также будет перенесена», — заявили во дворце.

Как сообщил CNN источник из королевской семьи, после лечения Чарльз чувствует себя хорошо, продолжает работать над государственными документами и звонить по телефону из своего кабинета. Он и королева Камилла, как ожидается, поедут в Италию с государственным визитом в апреле. Четырехдневная поездка также должна была включать посещение Ватикана, но ранее на этой неделе король и королева отложили свой государственный визит туда, поскольку Папа Франциск ещ восстанавливается после болезни.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Напомним, что Чарльз столкнулся с раком одновременно со своей невесткой принцессой Кейт, у которой в начале 2024 года также был диагностирован рак неизвестного типа. Кейт прошла курс химиотерапии в том же году и сейчас находится в стадии ремиссии.

Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Королева Камилла после коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Королева Камилла после коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images

Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images

Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images

Король Чарльз III едет в Букингемский дворец перед своей коронацией / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Король Чарльз III и королева Камилла едут в карете на свою коронацию в Вестминстерское аббатство / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц Джордж Уэльский на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц Джордж Уэльский на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Джилл Байден с вручкой Финнеган / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Associated Press

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

Королева Матильда и король Филипп на коронации Чарльза и Камиллы в Вестминстерском аббатстве / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Королева Камилла и король Чарльз III на коронационной службе в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские с детьми Шарлоттой и Луи на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские с детьми Шарлоттой и Луи на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Getty Images

Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Король Чарльз III на своей коронации в Вестминстерском аббатстве / © Getty Images

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Королева Йорданії Ранія і король Абдалла II / © Associated Press

Герцог Эдинбургский в карете / © Associated Press

Герцог Эдинбургский в карете / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастін Трюдо і Софі Грегуар Трюдо на коронації Чарльза III / © Associated Press

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press

Джастин Трюдо и Софи Грегуар Трюдо / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / © Associated Press

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press

Княгиня Шарлин и князь Альбер II на коронации в Лондоне / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III / © Associated Press

Коронация короля Чарльза III / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Король Виллем-Александр и королева Максима на коронации / © Associated Press

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на коронации короля Чарльза III / © Associated Press

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на коронации короля Чарльза III / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / © Associated Press

Кронпринцесса Виктория и король Карл XVI Густав на коронации короля Чарльза III / © Associated Press

Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press

Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press

Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press

Принцесса Уэльская на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы / © Associated Press

Пиппа Миддлтон / © Associated Press

Пиппа Миддлтон / © Associated Press

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press

Принц Луи на коронации Чарльза и Камиллы / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

Принц Гарри / © Associated Press

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