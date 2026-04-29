Короля Чарльза и королеву Камиллу приветствовали на грандиозном параде в Белом доме

Королева Камилла, король Чарльз, Дональд Трамп и Мелания Трамп / © Associated Press

28 апреля президент США Дональд Трамп устроил церемонию приветствия торжественным военным смотром в Белом доме для короля Чарльза III и королевы Камиллы, прибывших днем ранее из Великобритании в США.

На мероприятии под открытым небом выступили военные оркестры, а президент произнес речь, в которой рассказал об отношениях между Великобританией и США.

Во вторник британские члены королевской семьи приняли участие в четырех мероприятиях в преддверии долгожданного государственного ужина. День начался с выступления Чарльза перед Конгрессом, где он рассказал об «особых отношениях» между США и Великобританией, а затем призвал к глобальному сотрудничеству и поддержке в борьбе с изменением климата.

Выступление Чарльза стало лишь вторым случаем, когда монарх выступил перед Конгрессом (первым было выступление его матери, королевы Елизаветы II, в 1991 году), и первым случаем, когда перед Конгрессом выступил британский король, пишет Hello!.

В конгрессе королева Камилла появилась в белом пальто Anna Valentine, с сумкой Dior и в туфлях-лодочках Eliot Zed. Также она надела брошь из горного хрусталя в стиле ар-деко королевы-матери Елизаветы и серьги-подвески с жемчугом и бриллиантами.

Король Чарльз и Дональд Трамп также провели закрытую встречу в Овальном кабинете, в то время как королева Камилла и первая леди Мелания Трамп провели образовательное мероприятие для студентов в теннисном павильоне Белого дома.

Королева в этот день выбрала платье нежно-салатового оттенка от Fiona Clare, туфли Eliot Zed на каблуках и широкополую шляпу. Она также была в тех же серьгах, что и в ранее.

Вечером на королевскую чету ожидал государственный банкет.

