Короля Чарльза III запечатлели в Лондоне: монарх приехал на операцию

Король Чарльз вернулся в Лондон из Сандрингема и готовится к операции дата, которой все также остается в тайне.

75-летний монарх вернулся в британскую столицу из королевской резиденции в Сандрингеме в четверг перед операцией по поводу увеличенной простаты, запланированной на эту неделю. На фотографиях, опубликованных The Sun, видно, что король Чарльз прибыл на вертолете, а затем его отвезли в Букингемский дворец.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Королевский репортер Ребекка Инглиш рассказала в эфире X, что в Букингемском дворце был поднят королевский штандарт — флаг, означающий, что монарх находится в резиденции. Однако король Чарльз обычно останавливается неподалеку, в Кларенс-хаусе, где он живет со своей супругой королевой Камиллой.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Букингемский дворец объявил 17 января, что король Чарльз отправится в больницу для "коррекционной процедуры" для лечения доброкачественного состояния по поводу увеличения простаты. Король пожелал рассказать о своем диагнозе публично для того, чтобы подать пример другим мужчинам обращаться в медицинские учреждения и проверить состояние своего здоровья. Надо отметить, это имело успех. Пример короля вдохновил британцев, и они массово ринулись проверять простату.

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