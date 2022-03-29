Короля Испании обвинила в сексуальных домогательствах бывшая любовница

В домогательствах его обвиняет датская светская львица и бизнесвумен - 58-летняя Коринна цу Сайн-Витгенштейн.

По данным СМИ, король Хуан-Карлос I познакомился с Коринной в 2006 году в немецком Дитцингене. Она являлась организатором сафари для старейшей на Британских островах компании по торговле оружием — Boss & Co. По утверждениям журнала Vanity Fair, женщина неоднократно сопровождала Хуана Карлоса в заграничных поездках в качестве неофициальной спутницы. Одним из последних их совместных путешествий стало сафари в Ботсване в апреле 2012 года, когда во время охоты на слонов испанский монарх сломал бедро.

Помимо нескольких сафари за границей Хуан Карлос и Коринна вместе посещали Саудовскую Аравию. Придворные утверждают, что Коринна и король - всего лишь друзья. Как минимум, по мнению авторов журнала, она являлась либо финансовым советником короля, либо организатором всех его заграничных поездок.

Сначала женщина опровергала слухи о романе с мужем испанской королевы Софии, а после обвинила его в сексуальных домогательствах. Связь между ними прервалась в 2009 году из-за повышенного внимания со стороны СМИ и общественности.

Судья Высокого суда в Лондоне Мэтью Никлин постановил, что, поскольку ее иск против Хуана Карлоса связан с частными действиями после романтических отношений, он не имеет юридического иммунитета ни по испанскому, ни по британскому законодательству, пишет euronews.com.

Король Хуан Карлос I с супругой королевой Софией / Getty Images

"Какой бы статус ответчик ни имел в соответствии с испанским законодательством и конституцией, он больше не является "сувереном" или "главой государства", дающим личную неприкосновенность", — постановил он.

В 2020 году судебные органы провели расследование в отношении пары в связи с финансовыми операциями, в том числе с активами, хранящимися в налоговых.

Затем Сайн-Витгенштейн подала в суд на Хуана-Карлоса, обвинив его в якобы организации угроз после их разрыва и организации незаконной слежки, начиная с 2012 года. Светская львица просила суд вынести запретительный судебный приказ в отношении бывшего монарха, а также компенсацию за ее "страдание и беспокойство".

Коринна цу Сайн-Витгенштейн / Getty Images

Робин Ратмелл из Kobre & Kim — юридической фирмы, представляющей интересы госпожи Витгенштейн, — заявил, что принятое в прошлый четверг решение продемонстрировало, что Хуан-Карлос "не может прятаться за положением, властью или привилегиями".

"Это первый шаг на пути к правосудию; ужасающие факты этого дела, наконец, будут переданы в суд", — говорится в заявлении Ратмелла.

Испанские адвокаты Хуана-Карлоса пока отказываются комментировать решение лондонского суда.

Король Хуан Карлос I / Getty Images

84-летний экс-король ушел с поста короля Испании в 2014 году, передав трон сыну - королю Филиппу VI. Он живет в изгнании в Объединенных Арабских Эмиратах с 2020 года и сохранил титул "почетного короля" с тех пор, как отрекся от престола.

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