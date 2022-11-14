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Королю Чарльзу III исполнилось 74 года: опубликован новый официальный портрет монарха

Автор
Евгения БобрикЕвгения Бобрик
Дата публикации
Просмотры
873
Время на прочтение
1 мин
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Королю Чарльзу III исполнилось 74 года: опубликован новый официальный портрет монарха

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Сегодня, 14 ноября, король Чарльз III празднует свой 74-й день рождения.

В честь дня рождения короля был опубликован его новый официальный портрет. Также стало известно, что Чарльз стал рейнджером Большого Виндзорского парка. 

Поэтому на фото Его Величество король Карл III стоит у древнего дуба в Большом Виндзорском парке.

Выбор локации не случаен. Дерево, под которым изображен король, является одним из многих вековых и древних дубов и буков, которые делают Виндзор одной из самых больших и важных коллекций деревьев в Северной Европе.

Король Чарльз III / © Getty Images
Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Непрерывное королевское покровительство парку на протяжении почти 1000 лет привело к сохранению этой коллекции деревьев. 

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Дата публикации
Просмотры
873
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