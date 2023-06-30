Королю Чарльзу III не возложат корону во время службы благодарения в Шотландии

В начале июля король и королева отправятся в Шотландию, где проведут какое-то время своего летнего отпуска.

Известно, что Чарльз и Камилла будут коронованы на специальной шотландской церемонии, которую называют службой посвящения и благодарения в Шотландии, а также будут награждены шотландскими почестями. Хотя несмотря на то, что эту церемонию называют второй коронацией монарха, корону на его голову возлагать не будут.

74-летний монарх окажется в центре внимания во время Национальной службой благодарения и посвящения в соборе Святого Джайлса в Эдинбурге.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Associated Press

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У матери короля Чарльза – покойной королевы Елизаветы II – и ее супруга принца Филиппа также была подобная церемония в Шотландии после коронации в Лондоне. В 1953 году молодой королеве были вручены почести Шотландии в соборе Святого Джайлса на церемонии, которая должна была быть полна помпезности, сообщает People, но вместо этого она была весьма скромной, и голова Елизаветы также не была увенчана короной.

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