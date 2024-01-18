Королю Чарльзу III предстоит операция: дворец озвучил диагноз монарха

Сразу две новости, связанные со здоровьем старших членов британской королевской семьи, появились в эти дни в прессе.

Вчера Кенсингтонский дворец заявил, что принцесса Уэльская перенесла операцию на брюшной полости. А Букингемской дворец опубликовал заявление, что король Чарльз III готовится к операции на следующей неделе. Озвучили также ее причину.

"На следующей неделе королю предстоит операция по поводу увеличения простаты. Как и тысячи мужчин каждый год, король обращается за лечением по поводу увеличения простаты. Это не связано с раком и Чарльз отправится в больницу для корректирующей процедуры. Публичные выступления монарха будут отложены на короткий период восстановления", - гласит заявление Букингемского дворца.

Королевский репортер Ребекка Инглишь поделилась подробностями, заявив, что Его Величество хотел поделиться информацией о своем диагнозе, чтобы побудить других мужчин, у которых могут возникнуть схожие симптомы, пройти обследование.

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The King will undergo surgery next week for an enlarged prostate pic.twitter.com/IqEeXQvA7L — Rebecca English (@RE_DailyMail) January 17, 2024

Напомним, в последний раз король Чарльз появился на публике в прошлое воскресенье, когда посетил службу в церкви в Сандрингеме.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

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