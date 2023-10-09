Королю Чарльзу исполнится 75: какие празднования планируются в этот день

Чарльзу III исполнится 75 лет – круглая дата и юбилей, в который планируют провести несколько мероприятий.

Уже известно, что его образовательная благотворительная организация The Prince's Foundation объявила, что отметит важную веху для представителей его поколения, которым в этом году тоже исполнится 75 лет, праздничными мероприятиями в Хайгроув Гарденс в Глостершире и в Доме Дамфриса в Камноке, в Шотландии.

Торжества пройдут 13 ноября, в канун дня рождения монарха.

В фирменном королевском стиле торжества будут сопровождаться живой музыкой и послеобеденным чаем, а также возможностью потанцевать и пообщаться с другими людьми.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Мероприятие в Дамфрис-Хаусе примет гостей из Эйршира и Аррана, Дамфриса и Галлоуэя, Глазго и Клайд-Вэлли. Между тем, праздник в саду Хайгроув открыт для жителей Глостершира, Уилтшира и Сомерсета.

Посетит ли король Чарльз III эти мероприятия пока что не сообщается.

В заявлении дворца поясняется, что веселье по случаю дня рождения было вдохновлено программой здоровья и благополучия Фонда принца, которая ежемесячно устраивает чаепития в Дамфрис-Хаусе, чтобы собрать вместе тех, кто подвержен риску одиночества и социальной изоляции. Забегая вперед, можно сказать, что специальные мероприятия, приуроченные ко дню рождения Чарльза, повысят уровень миссии в честь королевского события, пишет People.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

"Мы хотели сделать что-то особенное, чтобы отметить 75-летие Его Величества Короля. Поскольку роль нашей благотворительной организации заключается в служении обществу, мы подумали, что было бы уместно пригласить избранное количество людей, которым в этом году также исполняется 75 лет. В этом году мы отправимся в наши прекрасные места, чтобы провести праздничный день", — рассказал The Telegraph представитель Фонда принца.

Напомним, в прошлом году в день своего 74-летия Чарльз принял титул и должность смотрителя парка Большого Виндзорского парка от своего покойного отца, принца Филиппа. Чарльза сфотографировали тогда в сияющем осеннем свете древнего дуба в парке. Примечательно, что прошло 70 лет с тех пор, как на эту роль был назначен принц Филипп, покойный отец Чарльза.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Читайте также: