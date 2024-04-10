Королю Чарльзу презентовали банкноты с его портретом: какой была реакция монарха

Введение новых денег знаменует собой один из последних шагов в смене правления королевы Елизаветы II.

Во вторник 75-летний король приветствовал в Букингемском дворце управляющего банка Англии Эндрю Бэйли и главного кассира Сару Джон, чтобы получить первые банкноты с его портретом. Монарху представили купюры в 5, 10, 20 и 50 фунтов с изображением его лица.

"Очень элегантно", - сказал король Чарльз о дизайне, который представляет собой гравюру, вдохновленную его фотографией, сделанной в 2013 году, сообщает BBC.

Король Чарльз III, управляющий банка Англии Эндрю Бейли (в центре) и главный кассир Сара Джон / Фото: Associated Press

Новые полимерные банкноты поступят в обращение 5 июня, а существующие купюры с изображением покойной королевы Елизаветы II останутся в использовании. Банк Англии заявил, что новые банкноты будут напечатаны только для замены банкнот, которые изношены или соответствуют необходимому увеличению, пишет People.

Портрет короля Чарльза III на банкнотах / Фото: Associated Press

"Наш подход соответствует указаниям Королевского двора, направленным на минимизацию экологических и финансовых последствий этих изменений", — пояснил национальный банк в своем заявлении , что неудивительно, учитывая интерес короля Чарльза к устойчивому развитию и сохранению природы.

Портрет короля Чарльза III на банкнотах / Фото: Associated Press

Отметим, что введение новых денег знаменует собой один из последних важных шагов перехода к правлению короля Чарльза III после его вступления на престол в сентябре 2022 года после смерти его матери королевы Елизаветы II. Его изображение уже встречается на монетах и ​​марках Великобритании.

Король Чарльз III, управляющий банка Англии Эндрю Бейли (в центре) и главный кассир Сара Джон / Фото: Associated Press

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