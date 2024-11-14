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Королю Чарльзу сегодня 76: дворец опубликовал новое фото монарха

Королю Чарльзу сегодня 76: дворец опубликовал новое фото монарха

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

В честь именинника было опубликовано новое фото.

Король Чарльз III запечатлен на портретном фото в элегантном синем костюме (его любимый цвет), белой рубашке и светло-синем галстуке в принт. Монарх улыбается, стоя полубоком возле золотого стула во дворце.

«Поздравляем Его Величество Короля с Днем Рождения сегодня», - говорится в сообщении.

Мы также собрали для вас десять интересных фактов о любовных делах короля Чарльза III, ведь его личная жизнь была бурной и интересной, особенно в молодые годы.

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