Королю Чарльзу сегодня 76: дворец опубликовал новое фото монарха

В честь именинника было опубликовано новое фото.
Король Чарльз III запечатлен на портретном фото в элегантном синем костюме (его любимый цвет), белой рубашке и светло-синем галстуке в принт. Монарх улыбается, стоя полубоком возле золотого стула во дворце.
«Поздравляем Его Величество Короля с Днем Рождения сегодня», - говорится в сообщении.
Мы также собрали для вас десять интересных фактов о любовных делах короля Чарльза III, ведь его личная жизнь была бурной и интересной, особенно в молодые годы.
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