Королю Нидерландов 57: интересные факты из биографии и личная жизнь Виллема-Александра

Виллем-Александр - седьмой король Нидерландов из Оранской династии, вступивший на престол в 2013 году после отречения от короны его матери – принцессы Беатрикс.

Он был первым ребенком принцессы и на тот момент будущей королевы и супруги принца Клауса. После того как его мать стала королевой, маленький принц получил титул принца Оранского. У Виллема-Александра есть два брата – Йохан Фризо (погиб, попав под лавину во время отдыха на горнолыжном курорте в Австрии 2013 году) и Константин.

Принцесса Беатрикс и принц Клаус с сыновьями / Фото: Getty Images

Также читайте Повторила образ из легендарного фильма: новый лук королевы Максимы в туре по Индонезии

Виллем-Александр получил высшее образование, окончив Лейденский университет, он историк. Как будущий конституционный монарх он проходил стажировку в различных государственных учреждениях и в армии. Имеет воинские звания в Королевских Сухопутных войсках, Королевском Военно-морском флоте и Королевских Военно-Воздушных силах. Являлся адъютантом Особой Службы Ее Величества Королевы.

При вступлении на престол в возрасте 46 лет он был самым молодым монархом Европы. После инаугурации короля Испании Филиппа VI 19 июня 2014 года он стал вторым самым молодым монархом Европы. К тому же Виллем-Александр стал первым королем Нидерландов за 123 года, - в период с 1890 по 2013 год трон Нидерландов занимали только женщины - королевы Вильгельмина, Юлиана и Беатрикс.

Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Король владеет четырьмя языками: английским, немецким, испанским и своим родным нидерландским. 30 апреля 2013 года стал королем Нидерландов. Супруга Виллема-Александра - королева Максима, стала королевой Нидерландов, а старшая дочь королевской четы, принцесса Катарина-Амалия, - наследницей престола и получила титул принцессы Оранской.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

У короля и королевы три дочери: Катарина-Амалия (2003), Алексия (2005) и Ариана (2007).

Королевская семья Нидерландов / Фото: Getty Images

Также читайте Сто лет со дня свадьбы: как венчались мать и отец королевы Елизаветы II

Напомним, помолвка принца и его будущей супруги состоялась 1 марта 2001 года. 2 февраля 2002 года состоялась гражданская церемония бракосочетания принца Оранского и Максимы, а немного позже в тот же день состоялась церемония церковного бракосочетания в Ньиве-керк. Максима в результате замужества получила личный титул принцесса Нидерландов, а после восхождения мужа на престол - титул королевы-консорта Нидерландов. Об их случайной и романтичной истории любви вы можете прочитать подробнее в нашем материале.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

Обычно в Нидерландах 27 апреля отмечается еще и День короля. Праздник, связанный с днем рождения монарха, рассматривается также как День национального единства и солидарности, поэтому и празднуется он масштабно и по всей стране.

Король Виллем-Александр / Фото: Getty Images