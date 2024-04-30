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Королю Швеции исполнилось 78: монарх и его семья смотрели праздничный парад с балкона дворца

Королю Швеции исполнилось 78: монарх и его семья смотрели праздничный парад с балкона дворца

Шведская королевская семья на праздновании дня рождения короля Карла XVI Густава / Фото: Getty Images

Шведскому королю Карлу XVI Густаву 30 апреля исполняется 78 лет.

В соцсетях шведской королевской семьи представили новый портрет монарха в честь его дня рождения. А также напомнили, что день рождения короля – это также официальный день салюта в Силах обороны.

Сегодня Его Величество традиционно участвовал в смене караула, во время которого принимал поздравления Вооруженных Сил и общественности. Во время церемонии Музыкальный корпус драгун спасателей, Музыкальный корпус армии и Музыкальный корпус ВМФ исполняли музыку.

Шведская королевская семья на праздновании дня рождения короля Карла XVI Густава / © Getty Images
Шведская королевская семья на праздновании дня рождения короля Карла XVI Густава / Фото: Getty Images

Также вместе со своей семьей монарх вышел на балкон Королевского дворца в Стокгольме. Его сопровождала супруга королева Сильвия, старшая дочь кронпринцесса Виктория с мужем кронпринцем Даниэлем и двумя детьми, а также младший сын принц Карл Филипп с супругой принцессой Софией и тремя сыновьями.

Шведская королевская семья на праздновании дня рождения короля Карла XVI Густава / © Getty Images
Шведская королевская семья на праздновании дня рождения короля Карла XVI Густава / Фото: Getty Images

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