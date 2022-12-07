Королю снова не повезло: в Чарльза III на публике полетело яйцо

74-летнему королю Чарльзу в последнее время что-то не везет. Во время визита в Лутон король Великобритании снова был подвергнут нападению со стороны неизвестного. В монарха опять бросили яйцо.

Инцидент произошел на площади Святого Георгия, когда король Чарльз общался с публикой. Телохранители короля быстро вмешались, чтобы отвести монарха от места беспорядков, а он, кажется, даже не заметил, что в него снова бросили яйцо. Видео опубликовало издание Daily Mail.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Полиция Бедфордшира подтвердила, что подозреваемый был арестован и уже допрошен. 20-летнего мужчину допрашивали по обвинению в нападении на монарха.

Однако короля, похоже, инцидент не смутил, он продолжил рукопожатия с представителями общественности. Этот инцидент произошел через четыре недели после того, как 23-летний Патрик Телуэлл был арестован за то, что бросил яйцо в короля и королеву-консорт во время визита в Йоркшир.

Напомним, в Сети после инцидента появилась и реакция короля Чарльза III на произошедшее.

Читайте также: