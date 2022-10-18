Корона для Камиллы: как выглядит бриллиант, из-за которого разгорелся скандал (фото)

Королева-консорт Камилла будет коронована в тот же день, что и ее муж - король Чарльз III.

Правящая партия премьер-министра Индии Нарендры Моди выразила обеспокоенность тем, что знаменитый драгоценный камень, который был захвачен Ост-Индской компанией и передан королеве Виктории в 19 веке, станет неприятным болезненным воспоминанием о колониальном прошлом.

Корона с бриллиантом Кохинур / Фото: Getty Images

Камень был добыт в рудниках Голконда в центральной части южной Индии и имеет свою историю. Символ завоевания, Кохинур имел много предыдущих владельцев. Ост-Индская компания забрала драгоценность у свергнутого Махараджи Далипа Сингха в 1849 году в качестве условия Лахорского договора. В договоре указывалось, что драгоценность должна быть передана королеве Виктории.

Муж Виктории - принц Альберт - был недоволен внешним видом камня, поэтому по его приказу его отполировали и огранили вновь. Он уменьшился почти в два раза (со 186 карат до 105,6), но стал прозрачным и красивым.

Корона с бриллиантом Кохинур / Фото: Getty Images

В Британии камень носили только женщины, так как для мужчин он считался несчастливым.

Кохинур в своей короне носили королева Александра, королева Мария и королева-мать Елизавета. Королева Елизавета II короновалась в короне Святого Эдуарда, в ней же будет коронован и ее наследник - король Чарльз III.

Корона королевы Марии (слева) с четырьмя крестами и четырьмя геральдическими лилиями, на передней части которой находится бриллиант Кохиннур, и корона королевы Елизаветы, королевы-матери (справа) / Фото: Getty Images

А вот королева-консорт Камилла может выбрать либо другую корону для коронации, либо заменить камень, чтобы избежать возможного публичного скандала и идти в ногу со временем, как этого хочет ее муж.

Король Георг VI и королева-мать Елизавета / Фото: Getty Images

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