Корона для Камиллы: как выглядит бриллиант, из-за которого разгорелся скандал (фото)

Королева-консорт Камилла будет коронована в тот же день, что и ее муж - король Чарльз III.
Правящая партия премьер-министра Индии Нарендры Моди выразила обеспокоенность тем, что знаменитый драгоценный камень, который был захвачен Ост-Индской компанией и передан королеве Виктории в 19 веке, станет неприятным болезненным воспоминанием о колониальном прошлом.
Камень был добыт в рудниках Голконда в центральной части южной Индии и имеет свою историю. Символ завоевания, Кохинур имел много предыдущих владельцев. Ост-Индская компания забрала драгоценность у свергнутого Махараджи Далипа Сингха в 1849 году в качестве условия Лахорского договора. В договоре указывалось, что драгоценность должна быть передана королеве Виктории.
Муж Виктории - принц Альберт - был недоволен внешним видом камня, поэтому по его приказу его отполировали и огранили вновь. Он уменьшился почти в два раза (со 186 карат до 105,6), но стал прозрачным и красивым.
В Британии камень носили только женщины, так как для мужчин он считался несчастливым.
Кохинур в своей короне носили королева Александра, королева Мария и королева-мать Елизавета. Королева Елизавета II короновалась в короне Святого Эдуарда, в ней же будет коронован и ее наследник - король Чарльз III.
А вот королева-консорт Камилла может выбрать либо другую корону для коронации, либо заменить камень, чтобы избежать возможного публичного скандала и идти в ногу со временем, как этого хочет ее муж.
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