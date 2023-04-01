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Корона для короля: поклонник преподнес Чарльзу III забавный аксессуар, но монарх отказался

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
294
Время на прочтение
1 мин
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Корона для короля: поклонник преподнес Чарльзу III забавный аксессуар, но монарх отказался

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Во время визита короля Чарльза и королевы Камиллы в Берлин с монархом произошла забавная ситуация.

После торжественного приема президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и фрау Эльке Буденбендер у Бранденбургских ворот в Берлине королевская чета поприветствовала пришедших их повидать доброжелателей. Именно там короля Чарльза ожидал сюрприз от одного из поклонников.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Королевский корреспондент Ребеккой Инглиш опубликовала в Твиттере видео, как Чарльз обменивался рукопожатием с людьми, когда один молодой человек попытался подарить ему бумажную корону от Burger King.

"Это вас, если хотите, - с улыбкой сказал доброжелатель. "Нет, спасибо"", — ответил Чарльз широко улыбнувшись и продолжил движение вдоль очереди, заставляя мужчину смеяться. Корона Burger King, от которой отказался Чарльз, была не единственной в толпе.

Напомним, настоящую корону Святого Эдуарда королю Чарльзу возложат на голову в день его коронации 6 мая 2023 года. Ее проведет архиепископ Кентерберийский в Вестминстерском аббатстве.

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Дата публикации
Просмотры
294
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