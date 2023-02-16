Корона для коронации Камиллы: что известно про бриллиант Куллинан из ювелирной коллекции Елизаветы II

Поговорим о короне королевы Марии, в которой будет короноваться королева-консорт Камилла.
Недавно Букингемский дворец заявил, что Камилла наденет именно корону королевы Марии (бабушки королевы Елизаветы II) на коронацию 6 мая 2023 года. Хотя ранее была информация о том, что она предпочтет корону королевы матери Елизаветы.
По данным Royal Collection Trust, в коронационной короне королевы Марии изначально использовался бриллиант Кох-и-Нур для коронации 1911 года, как и в короне королевы Александры для коронации 1902 года. Это тот самый "проблемный бриллиант", из-за которого было много споров.
Когда королеве-матери Елизавете заказали корону для коронации 1937 года, она удалила гигантский бриллиант из короны королевы Марии и вставила его в свою корону, так же как это сделала ее свекровь до нее.
Король Чарльз III принял решение, что спорный бриллиант лучше не использовать в коронационной короне его супруги Камиллы. А вместо него на головном уборе будут установлены бриллианты Куллинан III, IV и V, которые были частью ювелирной коллекции королевы Елизаветы II. Покойный монарх часто носила их как броши, пишет People.
Что за такой бриллиант Куллинан
По данным все того же Royal Collection Trust, бриллиант Куллинан был найден в Южной Африке в 1905 году. В 1907 году камень был подарен королю Эдуарду VII на его 66-й день рождения правительством Трансвааля. Это был символический жест, направленный на устранение раскола между Великобританией и Южной Африкой после англо-бурской войны. После первоначальных колебаний король принял подарок по рекомендации британского правительства.
Бриллиант был разрезан на девять частей, которые были пронумерованы. Король Георг V установил Куллинан I и II в Скипетр Государя и Корону Императорского государства, где камни остаются и сегодня. Императорская государственная корона, Скипетр Государя и Держава Государя были использованы во время похорон королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.
Куллинан VI и VIII позже были привезены в частном порядке королем Эдуардом VII в качестве подарка королеве Александре, а другие были приобретены правительством Южной Африки и переданы королеве Марии в 1910 году. Королева Мария завещала украшения своей внучке - королеве Елизавете II - в 1953 году.
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