Корона для коронации Камиллы: что известно про бриллиант Куллинан из ювелирной коллекции Елизаветы II

Недавно Букингемский дворец заявил, что Камилла наденет именно корону королевы Марии (бабушки королевы Елизаветы II) на коронацию 6 мая 2023 года. Хотя ранее была информация о том, что она предпочтет корону королевы матери Елизаветы.

Король Георг V и королева Мария Текская сразу после коронации в Букингемском дворце, Лондон, 2 июля 1911 года / Фото: Getty Images

По данным Royal Collection Trust, в коронационной короне королевы Марии изначально использовался бриллиант Кох-и-Нур для коронации 1911 года, как и в короне королевы Александры для коронации 1902 года. Это тот самый "проблемный бриллиант", из-за которого было много споров.

Когда королеве-матери Елизавете заказали корону для коронации 1937 года, она удалила гигантский бриллиант из короны королевы Марии и вставила его в свою корону, так же как это сделала ее свекровь до нее.

Король Чарльз III принял решение, что спорный бриллиант лучше не использовать в коронационной короне его супруги Камиллы. А вместо него на головном уборе будут установлены бриллианты Куллинан III, IV и V, которые были частью ювелирной коллекции королевы Елизаветы II. Покойный монарх часто носила их как броши, пишет People.

Что за такой бриллиант Куллинан

Корона королевы Марии Текской / Фото: Getty Images

По данным все того же Royal Collection Trust, бриллиант Куллинан был найден в Южной Африке в 1905 году. В 1907 году камень был подарен королю Эдуарду VII на его 66-й день рождения правительством Трансвааля. Это был символический жест, направленный на устранение раскола между Великобританией и Южной Африкой после англо-бурской войны. После первоначальных колебаний король принял подарок по рекомендации британского правительства.

Бриллиант был разрезан на девять частей, которые были пронумерованы. Король Георг V установил Куллинан I и II в Скипетр Государя и Корону Императорского государства, где камни остаются и сегодня. Императорская государственная корона, Скипетр Государя и Держава Государя были использованы во время похорон королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года.

Императорская государственная корона, Скипетр Государя и Держава Государя / Фото: Getty Images

Куллинан VI и VIII позже были привезены в частном порядке королем Эдуардом VII в качестве подарка королеве Александре, а другие были приобретены правительством Южной Африки и переданы королеве Марии в 1910 году. Королева Мария завещала украшения своей внучке - королеве Елизавете II - в 1953 году.

Читайте также: