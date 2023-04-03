Корона для коронации Камиллы: эксперт объяснил выбор королевы-консорта

Уже скоро, 6 мая 2023 года, состоится коронация короля Чарльза III и королевы Камиллы. Решение королевы-консорта надеть модифицированную версию короны королевы Марии на коронацию имеет важное значение.

Королевский эксперт Джордж Гросс сообщил express, что за решением, принятым королевой-консортом не делать новую корону для ее коронации, стоят два очень важных сообщения.

Во-первых, такое решение Камиллы использовать модифицированную корону королевы Марии является частью разумного выбора, сделанного членами королевской семьи в отношении исторического события в то время, когда британцы переживают экономический кризис. Очень логично и экономно достать какую-то из готовых корон, чем тратиться на новую.

Корона королевы Марии Текской / Фото: Getty Images

Напомним, в феврале Букингемский дворец объявил, что Ее Величество наденет на коронацию корону королевы Марии, которую она носила на коронацию короля Георга V в 1911 году. Правда, корона притерпет некоторых изменений, в частности в ней не будет спорного бриллианта Кохинур, а вместо него корона будет украшена в честь покойной королевы Елизаветы II ее бриллиантами Cullinan III, IV и V, которые она часто носила в качестве брошей.

Король Георг V и королева Мария Текская сразу после коронации в Букингемском дворце, Лондон, 2 июля 1911 года / Фото: Getty Images

Также читайте От любовной интрижки до коронации: история короля Чарльза III и королевы Камиллы

"Выбор короны королевы Марии Ее Величеством — это первый случай в новейшей истории, когда существующая корона будет использоваться для коронации супруги вместо того, чтобы делать новую в интересах устойчивости и эффективности", - гласило заявление дворца.

Однако, эксперт убежден, что дело не только в стоимости жизни, речь идет также о том, чти если вы делаете что-то новое, на это уходит больше энергии и так далее, это также забота о планете, а эта тема очень интересует короля Чарльза III. Будучи принцем Уэльским, Чарльз посвятил более пяти десятилетий повышению осведомленности о проблемах загрязнения, отходов и изменения климата.

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: