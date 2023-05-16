Коронационное платье Камиллы: дизайнер опубликовал эксклюзивные кадры королевского наряда

Дизайнер, который создал платье для коронации королевы Камиллы, поделился новыми фотографиями наряда в своем блоге в Instagram.
Брюс Олдфилд, который шил наряды для первой жены Чарльза – принцессы Дианы, также одевает и его вторую супругу Камиллу. Именно к нему обратилась Ее Величество для создания коронационного платья.
Очень подробно о том, как королева Камилла вышила на коронационном платье своих собак и имена внуков, мы вам уже рассказывали. Теперь же дизайнер поделился некоторыми деталями и снимками в Instagram.
Фотографии включали цветочные украшения, корону и очень личный штрих: вышитые версии двух собак королевы Камиллы - Бет и Блюбелл.
"Работа в процессе с использованием различных техник с использованием золотых нитей. Эти детали на самом платье были от 4 до 6 сантиметров в высоту… детализация потрясающая", — подписал фото Олдфилд.
(листайте фото вправо)
Другие элементы платья королевы Камиллы включали ее королевский шифр, а также имена ее детей и внуков, вышитые на платье.
В преддверии дня рождения королевы Камиллы (она отпразднует 76-летие 17 июля) платье будет выставлено на выставке в Букингемском дворце. Брюс Олдфилд назвал дату – 14 июля. Ожидаем подробности от дворца.
Читайте также: