Коронационное платье Камиллы: дизайнер опубликовал эксклюзивные кадры королевского наряда

Дизайнер, который создал платье для коронации королевы Камиллы, поделился новыми фотографиями наряда в своем блоге в Instagram.

Брюс Олдфилд, который шил наряды для первой жены Чарльза – принцессы Дианы, также одевает и его вторую супругу Камиллу. Именно к нему обратилась Ее Величество для создания коронационного платья.

Очень подробно о том, как королева Камилла вышила на коронационном платье своих собак и имена внуков, мы вам уже рассказывали. Теперь же дизайнер поделился некоторыми деталями и снимками в Instagram.

Фотографии включали цветочные украшения, корону и очень личный штрих: вышитые версии двух собак королевы Камиллы - Бет и Блюбелл.

"Работа в процессе с использованием различных техник с использованием золотых нитей. Эти детали на самом платье были от 4 до 6 сантиметров в высоту… детализация потрясающая", — подписал фото Олдфилд.

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Другие элементы платья королевы Камиллы включали ее королевский шифр, а также имена ее детей и внуков, вышитые на платье.

В преддверии дня рождения королевы Камиллы (она отпразднует 76-летие 17 июля) платье будет выставлено на выставке в Букингемском дворце. Брюс Олдфилд назвал дату – 14 июля. Ожидаем подробности от дворца.

Королева Камилла после коронации в Вестминстерском аббатстве / Фото: Getty Images

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