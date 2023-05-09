Коронационное платье Кейт Миддлтон было вдохновлено другим нарядом принцессы: рассматриваем фото двух образов

Кейт и Уильям Уэльские присоединились к королю Чарльзу и королеве Камилле для съемки группового портрета после коронации.

Портреты мы вам уже показывали, их автором стал королевский фотограф Хьюго Бернанд. И мы обратили внимание, что на Кейт в этот раз было несколько иное платье, чем то, что мы видели на принцессе во время церемонии коронации.

Официальные портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы авторства Хьюго Бернанда / Фото: Getty Images

Во время службы в Вестминстерском аббатстве Кэтрин появилась в платье цвета слоновой кости с золотой вышивкой и круглым вырезом от Alexander McQueen. Вышивка серебряными слитками и нитками на платье украшена мотивами розы, чертополоха, нарцисса и трилистника, обозначающими четыре нации: Англию, Шотландию, Уэльс и Ирландию.

Будущая королева также носила синюю мантию, чтобы отразить ее статус Дамы Большого креста Королевского Викторианского ордена.

Кейт и Уильям Уэльские на коронации короля Чарльза и королевы Камиллы / Фото: Associated Press

Оказалось, что платье одно и то же, просто на коронации Кэтрин надела дополнительную накидку, которую потом сняла для группового фото. На официальном портрете принцесса также запечатлена в бриллиантовом колье покойной королевы Елизаветы II и в жемчужных серьгах принцессы Дианы.

Принцесса Уэльская и принц Уильям на официальном портрете короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Ожерелье было создано в 1950 году по заказу короля Георга VI для его старшей дочери, будущей королевы Елизаветы II. Монарх носила это украшение на государственных обедах и в особых случаях на протяжении всего своего 70-летнего правления.

Королева Елизавета II в этом же бриллиантовом ожерелье / Фото: Getty Images

Также известно, что коронационное платье принцессы Кэтрин имеет тот же дизайн, что платье, в котором она появилась на приеме дипломатического корпуса в 2019 году, которое также было от Alexander McQueen. Только оно было черного цвета и без вышивки.

Кэтрин, принцесса Уэльская, на вечернем приеме для членов дипломатического корпуса в Букингемском дворце 11 декабря 2019 года в Лондоне / Фото: Getty Images

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