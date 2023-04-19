Коронационный киш вместо цыпленка: рецепт блюда, выбранного Чарльзом и Камиллой для церемонии (видео)

Недавно Букингемский дворец поделился первым официальным рецептом блюда, которое будет на большом обеде в честь коронации.

70 лет назад к коронации королевы Елизаветы в 1953 году был выпущен особый рецепт: коронационный цыпленок. По словам членов королевской семьи, пикантное блюдо было придумано, чтобы накормить иностранных гостей после церемонии коронации.

Коронационный цыпленок был детищем королевского флориста Констанс Спрай, которая предложила рецепт холодного цыпленка в сливочном соусе карри с хорошо приправленным салатом из риса, зеленого горошка и смеси трав. Блюдо стало хитом, и с тех пор его подают на британских кухнях.

Теперь на смену коронационному цыпленку приходит коронационный киш, который стал первым блюдом, по информации Рeople, одобренным лично королем Чарльзом и королевой Камиллой. Пирог состоит из шпината, бобов, эстрагона и крема.

Также дворцом было опубликовано обучающее видео шеф-повара, готовящего блюдо.

В рецепте указано, что домашнее или купленное в магазине тесто для выпечки нужно уложить в круглую форму и испечь под грузом. Затем готовую основу для пирога нужно наполнить фасолью, сыром чеддер, шпинатом и эстрагоном. Затем пирог покрывают жидкой смесью молока, сливок, яиц, трав и приправ и запекают до хрустящей золотистой корочки.

Рецепт предлагает подавать вегетарианский пирог с заварным кремом в горячем или холодном виде с зеленым салатом и отварным молодым картофелем. Королевская семья отметила, что его можно легко адаптировать к разным вкусам и предпочтениям.

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