Коронация Чарльза и Камиллы в Шотландии: лучшие фотографии церемонии

Вчера в Эдинбурге, в соборе Святого Джайлса, прошла служба, на которой "короновали" короля Чарльза III.

Военные верхом на лошадях проскакали по пути к собору Святого Джайлса, минуя аплодирующих доброжелателей и протестующих против монархии людей.

Шотландская коронация Чарльза и Камиллы / Фото: Getty Images

На службу в собор внесли корону короля Шотландии Якова V и во время службы вручили ее королю Чарльзу III, но на голову монарху ее не возлагали. Также и королева Елизавета II не надевала корону на своей коронации в Шотландии в 1953 году.

Коронация Чарльза на коронации в Шотландии / Фото: Associated Press

Шотландская коронация Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Чарльз и Камилла приехали на службу в государственном "Бентли" и пребывали в этот день в слегка взволнованном, но в то же время хорошем настроении. Они оба были в мантиях и регалиях Древнейшего и Благороднейшего Ордена Чертополоха, высшей рыцарской награды в Шотландии, в которую Чарльз назначил Камиллу всего несколько недель назад.

Шотландская коронация Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Шотландская коронация Чарльза и Камиллы / Фото: Associated Press

Как мы писали ранее, принц и принцесса Уэльские посетили службу и следовали за королем и королевой в королевском "Роллс-ройсе".

Коронация Чарльза и Камиллы в Шотландии, монархи с принцем и принцессой Уэльскими / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза и Камиллы в Шотландии / Фото: Associated Press

Принц Уильям вышел в своих регалиях Ордена Чертополоха, а принцесса Кейт была облачена в синее платье-пальто от Кэтрин Уокер, которое она ранее надевала на Пасху и День Содружества в 2022 году. Кэтрин не является членом Ордена Чертополоха, поэтому бархатной мантии и страусиной шляпы в ее королевском гардеробе нет.

Принц и принцесса Уэльские на службе благодарения в Шотландии / Фото: Associated Press

Сама служба в соборе напоминала немного коронационную службу в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, 6 мая, но была не такой грандиозной, хотя и не лишенной торжеств. Королю Чарльзу был вручен Меч Елизаветы как часть награды Шотландии, которая была недавно введена в эксплуатацию и названа в честь королевы Елизаветы.

Коронация Чарльза и Камиллы в Шотландии / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза и Камиллы в Шотландии, монархи с принцем и принцессой Уэльскими / Фото: Associated Press

После завершения церковной службы члены королевской семьи наблюдали за красочным пролетом в исполнении "Красных стрел" Королевских ВВС, стоя у входа дворца Холируд.

Король Чарльз III и королева Камилла на шотландской коронации / Фото: Getty Images

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