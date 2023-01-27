Коронация Чарльза и Камиллы: все, что нужно знать о церемонии и праздновании

Король Чарльз III будет коронован 6 мая 2023 года вместе со своей супругой - королевой Камиллой. Она станет первой почти за столетие королевой-консортом, коронованной в Вестминстерском аббатстве.

Где и когда состоится коронация короля Чарльза III

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

В октябре 2022 года Букингемский дворец объявил, что коронация короля Чарльза состоится 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве. Ранее предполагалось, что Чарльз выберет для церемонии дату в июне - месяце, в котором короновалась его мать Елизавета II (это было 2 июня 1953 года). Но король выбрал 6 мая – это еще и день рождения его внука Арчи, сына Меган и Гарри. По почти тысячелетней традиции службу проведет архиепископ Кентерберийский.

Известно, что король Чарльз планирует пригласить 3000 гостей на свою коронацию, но церемония все равно обещает быть более скромной, чем была у его матери - королевы Елизаветы II.

Какие короны будут использовать король Чарльз и королева Камилла

Фото: Getty Images

Король Чарльз будет носить корону Святого Эдуарда на своей коронации. Корона уже покинула лондонский Тауэр, где она хранится вместе с другими драгоценностями короны, в начале декабря, чтобы была возможность подготовить ее к исторической службе в мае, сообщает People.

Корона Святого Эдуарда была впервые создана для Карла II в 1661 году и стала заменой предыдущей короны, которая была переплавлена ​​в 1649 году.

Вопрос о короне, которую будет носить королева Камилла, до сих пор широко обсуждается. Было высказано предположение, что Камилла может надеть корону, сделанную для бабушки Чарльза, Елизаветы Боуз-Лайон для коронации ее мужа - короля Георга VI в 1937 году. Тем не менее она содержит один из самых известных и самых противоречивых бриллиантов "Кохинур". В чем спорность этого камня и почему Камилла может не надеть эту корону, мы рассказывали вот здесь.

Корона с бриллиантом Кохинур / Фото: Getty Images

Кто из гостей ожидается на коронации

Коронацию короля Чарльза и королевы Камиллы посетят члены королевской семьи, члены европейских королевских домов, члены парламента, лидеры Содружества, высокопоставленные лица и главы благотворительных организаций.

Многих интересует вопрос, приедут ли Гарри и Меган, если их пригласят. Принц Гарри в недавнем интервью сказал, что сейчас "мяч на стороне его отца", что означает, Гарри подумает, принимать ли это предложение. А Чарльз, даже учитывая вышедшие скандальные мемуары младшего сына, говорят, готов пригласить его и невестку Меган на это событие.

Какие еще события будут сопровождать коронацию

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Уже точно известно, что 6 мая королевская процессия начнется в Букингемском дворце и отправится в Вестминстерское аббатство для коронации. После службы к королю Чарльзу и королеве Камилле присоединятся члены королевской семьи для более масштабной коронационной процессии обратно в Букингемский дворец, где все они появятся на балконе - том самом, где главенствовала на протяжении 70 лет правления королева Елизавета II.

Также ожидается большой концерт и несколько выходных дней, в которые британцы и гости будут праздновать это событие.

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