Коронация Чарльза III: эксперт назвала, кто из королевской семьи жаждет приезда Сассекских

Король Чарльз III демонстрирует всему миру, что готов протянуть оливковую ветвь своему младшему сыну Гарри и его супруге Меган. А королева-консорт Камилла, говорят, очень надеется, что Сассекские появятся на коронации короля.

Недавно Букингемский дворец объявил, что коронация Чарльза III состоится 6 мая 2023 года.

Королевский эксперт Кэти Николл рассказала ET Online, что присутствие Гарри и Меган на коронации может положить конец продолжающимся разногласиям в королевской семье. Однако есть загвоздка, в этот день свой 4-й день рождения будет отмечать сын пары – Арчи.

"Все еще существует проблема семейного разлада, этого разрыва в самом сердце Дома Виндзоров, и, конечно же, многие люди задаются вопросом, приедут ли Гарри и Меган и их семья на коронацию и станет ли это, наконец, сигналом о некотором оттаивании раскола, который, как надеялись люди, мог произойти из-за похорон королевы", - говорит эксперт.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

По ее словам королева Камилла тоже очень хочет, чтобы герцог и герцогиня Сассекские посетили это мероприятие. Но решение, судя по всему, будет за Гарри и Меган, пишет express. А что касается приглашения, то, скорее всего, пара получит приглашение на коронацию наряду с другими членами королевской семьи.

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