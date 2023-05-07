Коронация Чарльза III: интересные подробности исторической церемонии

6 мая короновали старшего сына покойной королевы Елизаветы II – 74-летнего короля Чарльза III. В этот же день короновали и его жену – королеву Камиллу. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Рассказываем, как прошло это историческое событие, за которым наблюдал весь мир.
С самого утра в Вестминстерское аббатство начали прибывать гости со всего мира – первые лица стран и члены королевских семей. Приглашены были более двух тысяч человек. Одними из первых явились первая леди Украины Елена Зеленская в сопровождении премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, первая леди США Джилл Байден с внучкой Финнеган, премьер-министр Великобритании Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти и другие.
Посмотреть на историческое действие собралось до 2 миллионов человек. Даже пасмурная погода и дождь не помешали публике ожидать своего короля, чтобы своими глазами его увидеть и поздравить аплодисментами и овациями.
В церемонии коронации участвовало более четырех тысяч военных.
Далее состоялась торжественная процессия, во время которой Чарльз III с женой Камиллой отправились из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство на карете Diamond Jubilee (изготовлена из дуба в 2012 году специально к бриллиантовому юбилею правления королевы Елизаветы II). Длина кареты составляет 4,5 метра, а ее вес – три тонны. В упряжке было шесть коней.
Маршрут процессии был следующим: Букингемский дворец, Адмиралтейская арка, Трафальгарская площадь, площадь у парламента и конечная точка – Вестминстерское аббатство.
Прибыв в аббатство, король зашел туда через Большую западную дверь. Он прошел по центральному нефу вдоль хора до места коронации. Его сопровождало восемь почетных пажей.
За королем следовала его жена королева Камилла.
На коронации появились супруги Уэльские со своими детьми, которых все очень ждали.
Принц Гарри на запад прибыл сам. Он приехал без супруги – Меган Маркл, которая решила не посещать церемонию из-за того, что дата коронации совпала с днем рождения их сына – принцу Арчи Гаррисону Маунтбеттен-Виндзору исполнилось четыре года.
Герцог Сассекский сидел в третьем ряду с двоюродными сестрами – принцессами Евгенией и Беатрис.
Коронация началась с того, что архиепископ Кентерберийский провозгласил Чарльза III безоговорочным королем. Произошло это под торжественный музыкальный аккомпанемент и пение хора.
Король присягнул, положив руку на Библию, и поцеловал ее. Затем подписал копии присяг, которые он принес ему лорд-камергер.
Чарльз стал первым монархом, публично помолившимся на коронации. Для него написали специальную молитву, в основу которой положен гимн "Я клянусь тебе, моя страна".
Король был одет в белый льняный наряд, который назывался Colobium Sindonis, золотой плащ Supertunica и коронационный пояс на талии.
Далее в коронационном кресле Святого Эдуарда (изготовленное в 1300 году, считается старейшим предметом мебели в Великобритании, где короновали 26 монархов) Чарльза помазали святым маслом. Делали это без посторонних глаз, прикрыв короля специальными занавесами. В это время хор пел "Боже, храни короля".
Архиепископ оливковым маслом и с помощью коронационной ложки "нарисовал" кресты на лбу, груди и руках Чарльза.
Королю вручили королевские регалии: сначала Государство, Скипетры с крестом и голубем, кольцо суверена (символ королевского достоинства).
После этого Чарльзу на голову положили корону Святого Эдуарда (Елизавета II также короновалась в семье). Под креслом лежал "камень рока", который веками использовали для коронации шотландских королей, а в Лондон его привезли накануне из Шотландии специально для коронации Чарльза.
Далее произошло восхождение короля на престол. Из коронационного кресла Чарльз перешел на трон в сопровождении архиепископа и служителей церкви.
После этого старший сын Чарльза, принц Уильям, первый в линии подражания престолу, дал ему клятву верности, положив свои руки между ладонями отца. Уильям поднялся, прикоснулся рукой к короне и поцеловал отца в щеку.
После Чарльза III короновали его жену Камиллу: ее помазали, короновали и построили на престол.
Камилли положили на голову корону королевы Марии, которую она носила на коронацию короля Георга V в 1911 году. Корона украшена бриллиантами покойной Елизаветы II – Cullinan III, IV и V, которые она часто носила как броши.
Во время церемонии Камилли вручили традиционные королевские регалии: Жезл королевы-консорта с голубем (голубь олицетворяет Святого Духа) и Скипетр королевы-консорта с крестом, которые соответствовали скипетрам Короля.
После коронационной церемонии король Чарльз III и королева Камилла сошли с тронов и оставили аббатство под аккомпанемент государственного гимна. Чарльз вышел из аббатства уже в другой короне – короне Британской империи.
Они сели уже в другую карету – Gold State Coach (на ней мать Чарльза, королева Елизавета II, ехала на свою коронацию в 1953 году). Ее длина достигает 7 метров, а вес – 4 тонны. Запрягли у нее восемь коней.
В Букингемский дворец на другой карете поехали также принц Уэльский, принцесса Уэльская и их дети – Джордж, Шарлотта и Луи.
Завершением коронации стал выход короля Чарльза III и королевы Камиллы на балкон. Букингемский дворец. Они вышли, чтобы приветствовать своих подданных. К этому моменту публика ждала с нетерпением.
К Чарльзу и Камилле присоединились принц и принцесса Уэльские, их дети, герцог и герцогиня Эдинбургская и принцесса Анна.
С балкона королевская семья наблюдала за увлекательным авиашоу, которое продемонстрировали королевское ВВС "Красные стрелы". Самолеты в небе оставили после себя дым в цветах британского флага.
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