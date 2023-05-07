Коронация Чарльза III: интересные подробности исторической церемонии

6 мая короновали старшего сына покойной королевы Елизаветы II – 74-летнего короля Чарльза III. В этот же день короновали и его жену – королеву Камиллу. Церемония прошла в Вестминстерском аббатстве. Рассказываем, как прошло это историческое событие, за которым наблюдал весь мир.

С самого утра в Вестминстерское аббатство начали прибывать гости со всего мира – первые лица стран и члены королевских семей. Приглашены были более двух тысяч человек. Одними из первых явились первая леди Украины Елена Зеленская в сопровождении премьер-министра Украины Дениса Шмигаля, первая леди США Джилл Байден с внучкой Финнеган, премьер-министр Великобритании Риши Сунак с супругой Акшатой Мурти и другие.

Елена Зеленская на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Джилл Байден с внучкой Финнеган на коронации / Фото: Associated Press

Риши Сунак и Акшата Мурти на коронации Чарльза III / Фото: Associated Press

Посмотреть на историческое действие собралось до 2 миллионов человек. Даже пасмурная погода и дождь не помешали публике ожидать своего короля, чтобы своими глазами его увидеть и поздравить аплодисментами и овациями.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

В церемонии коронации участвовало более четырех тысяч военных.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Далее состоялась торжественная процессия, во время которой Чарльз III с женой Камиллой отправились из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство на карете Diamond Jubilee (изготовлена из дуба в 2012 году специально к бриллиантовому юбилею правления королевы Елизаветы II). Длина кареты составляет 4,5 метра, а ее вес – три тонны. В упряжке было шесть коней.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Маршрут процессии был следующим: Букингемский дворец, Адмиралтейская арка, Трафальгарская площадь, площадь у парламента и конечная точка – Вестминстерское аббатство.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Прибыв в аббатство, король зашел туда через Большую западную дверь. Он прошел по центральному нефу вдоль хора до места коронации. Его сопровождало восемь почетных пажей.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

За королем следовала его жена королева Камилла.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

На коронации появились супруги Уэльские со своими детьми, которых все очень ждали.

Принц Гарри на запад прибыл сам. Он приехал без супруги – Меган Маркл, которая решила не посещать церемонию из-за того, что дата коронации совпала с днем рождения их сына – принцу Арчи Гаррисону Маунтбеттен-Виндзору исполнилось четыре года.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Герцог Сассекский сидел в третьем ряду с двоюродными сестрами – принцессами Евгенией и Беатрис.

Принц Гарри на коронации / Фото: Associated Press

Коронация началась с того, что архиепископ Кентерберийский провозгласил Чарльза III безоговорочным королем. Произошло это под торжественный музыкальный аккомпанемент и пение хора.

Король присягнул, положив руку на Библию, и поцеловал ее. Затем подписал копии присяг, которые он принес ему лорд-камергер.

Чарльз стал первым монархом, публично помолившимся на коронации. Для него написали специальную молитву, в основу которой положен гимн "Я клянусь тебе, моя страна".

Король был одет в белый льняный наряд, который назывался Colobium Sindonis, золотой плащ Supertunica и коронационный пояс на талии.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Далее в коронационном кресле Святого Эдуарда (изготовленное в 1300 году, считается старейшим предметом мебели в Великобритании, где короновали 26 монархов) Чарльза помазали святым маслом. Делали это без посторонних глаз, прикрыв короля специальными занавесами. В это время хор пел "Боже, храни короля".

Архиепископ оливковым маслом и с помощью коронационной ложки "нарисовал" кресты на лбу, груди и руках Чарльза.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Королю вручили королевские регалии: сначала Государство, Скипетры с крестом и голубем, кольцо суверена (символ королевского достоинства).

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

После этого Чарльзу на голову положили корону Святого Эдуарда (Елизавета II также короновалась в семье). Под креслом лежал "камень рока", который веками использовали для коронации шотландских королей, а в Лондон его привезли накануне из Шотландии специально для коронации Чарльза.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Далее произошло восхождение короля на престол. Из коронационного кресла Чарльз перешел на трон в сопровождении архиепископа и служителей церкви.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

После этого старший сын Чарльза, принц Уильям, первый в линии подражания престолу, дал ему клятву верности, положив свои руки между ладонями отца. Уильям поднялся, прикоснулся рукой к короне и поцеловал отца в щеку.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

После Чарльза III короновали его жену Камиллу: ее помазали, короновали и построили на престол.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Камилли положили на голову корону королевы Марии, которую она носила на коронацию короля Георга V в 1911 году. Корона украшена бриллиантами покойной Елизаветы II – Cullinan III, IV и V, которые она часто носила как броши.

Королева Камилла на коронации / Фото: Associated Press

Во время церемонии Камилли вручили традиционные королевские регалии: Жезл королевы-консорта с голубем (голубь олицетворяет Святого Духа) и Скипетр королевы-консорта с крестом, которые соответствовали скипетрам Короля.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

После коронационной церемонии король Чарльз III и королева Камилла сошли с тронов и оставили аббатство под аккомпанемент государственного гимна. Чарльз вышел из аббатства уже в другой короне – короне Британской империи.

Королева Камилла и король Чарльз III на коронации / Фото: Getty Images

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Они сели уже в другую карету – Gold State Coach (на ней мать Чарльза, королева Елизавета II, ехала на свою коронацию в 1953 году). Ее длина достигает 7 метров, а вес – 4 тонны. Запрягли у нее восемь коней.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

В Букингемский дворец на другой карете поехали также принц Уэльский, принцесса Уэльская и их дети – Джордж, Шарлотта и Луи.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Завершением коронации стал выход короля Чарльза III и королевы Камиллы на балкон. Букингемский дворец. Они вышли, чтобы приветствовать своих подданных. К этому моменту публика ждала с нетерпением.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

К Чарльзу и Камилле присоединились принц и принцесса Уэльские, их дети, герцог и герцогиня Эдинбургская и принцесса Анна.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

С балкона королевская семья наблюдала за увлекательным авиашоу, которое продемонстрировали королевское ВВС "Красные стрелы". Самолеты в небе оставили после себя дым в цветах британского флага.

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

Коронация Чарльза III / Фото: Associated Press

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