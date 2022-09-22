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Коронация Чарльза III: стало известно, какую корону наденет новый король в день церемонии (фото)

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Коронация Чарльза III: стало известно, какую корону наденет новый король в день церемонии (фото)

Корона Святого Эдуарда / Фото: Getty Images

После похорон королевы Елизаветы II все внимание публики сосредоточено на будущей коронации нового короля Чарльза III.

Уже названа предполагаемая дата коронации, она состоится весной или летом 2023 года. На протяжении последних 900 лет — со времен Вильгельма Завоевателя — коронация проходила в Вестминстерском аббатстве.

В отличие от королевских свадеб, коронация является государственным событием: правительство оплачивает ее и выбирает список гостей. Издание The Guardian собрало несколько интересных фактов о будущей коронации монарха.

Какую корону наденет Чарльз III

Корона Святого Эдуарда / © Getty Images
Корона Святого Эдуарда / Фото: Getty Images

Архиепископ Кентерберийский возложит на голову Чарльза корону Святого Эдуарда, датируемую 1661 годом. Это культовая золотая корона из драгоценностей Лондонского Тауэра, усыпанная 444 цветными драгоценными камнями, включая рубины, гранаты, сапфиры и турмалины, наполненная фиолетовым бархатом и отороченная мехом. Ее надевает монарх только в момент самой коронации, отчасти потому, что она весит 2,23 кг. По правилам эту корону монарх носит после коронации на государственных открытиях парламента или других официальных торжественных мероприятиях.

Мать Чарльза – Елизавета II – в день коронации также короновалась этой короной, но после носила другую  – корону Британской империи, которая была создана в 1937 году для коронации отца Елизаветы II - короля Георга VI - компанией Garrard & Co.

Королева Елизавета II в день коронации в 1953 году / © Getty Images
Королева Елизавета II в день коронации в 1953 году / Фото: Getty Images

Спроектирована она так, чтобы быть значительно легче и лучше сидеть на голове, чем корона Святого Эдуарда, которой коронуют британских монархов.

Королева Елизавета II в короне Британской империи / © Getty Images
Королева Елизавета II в короне Британской империи / Фото: Getty Images

Помимо короны святого Эдуарда, новому королю будет вручено коронационное кольцо, прозванное обручальным кольцом Англии, которое будет надето на безымянный палец правой руки монарха.

Кольцо используется с 1831 года и представляет собой символическое сапфировое кольцо с рубинами багетной огранки в виде креста на лицевой стороне, представляющего крест Святого Георгия и шотландский флаг.

Королю также вручат скипетр 1661 года, который с тех пор использовался при каждой коронации. Король Чарльз также получит два золотых армилла, которые символизируют связь монарха с народом.

Корона Святого Эдуарда справа, держава в центре, скипетра с крестом и корона Британской империи (слева) / © Getty Images
Корона Святого Эдуарда справа, держава в центре, скипетра с крестом и корона Британской империи (слева) / Фото: Getty Images

Где будет жить король Чарльз

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Очевидно, что король Чарльз и королева Камилла переедут из их резиденции Кларенс-хаус, где они живут сейчас, но точно не известно куда именно. У королевы Елизаветы II было несколько резиденций, включая Букингемский дворец, Балморал и Виндзорский замок. Ожидается, что новый монарх будет жить в Букингемском дворце, который Чарльз считает важным символом монархии. Но пока что официально эта информация не подтверждена.

Что изменится при короле Чарльзе

Король останется политически нейтральным. Известно также, что он хочет, чтобы королевская семья сократилась и ожидается, что будут приняты решения, чтобы уменьшить расходы семьи. О том, какие еще в британском королевстве грядут перемены, мы рассказывали ранее.

Король Чарльз III / © Associated Press
Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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