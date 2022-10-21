Коронация Камиллы: почему королева не может надеть диадему вместо короны со спорным бриллиантом

Вокруг короны для коронации королевы Камиллы сейчас много разговоров. Почему супруга короля Чарльза не может надеть корону с камнем Кохинур или просто надеть диадему, расскажем подробнее.

Одним из вариантов короны для коронации Камиллы было использование короны, в которой короновалась королева-мать Елизавета в 1937 году, когда состоялась коронация ее мужа короля Георга VI (дедушки короля Чарльза III и отца королевы Елизаветы II).

Корона с бриллиантом Кохинур / Фото: Getty Images

В ее короне был тот самый бриллиант Кохинур, из-за которого уже разгорелся скандал. Как пишет People, из всех доступных корон эта самая легкая и простая в носке, потому что у нее платиновая оправа. А эксперты едины во мнении, что спорный бриллиант должен быть вынут из короны и заменен на другой камень. В самой же короне нет ничего спорного, и она прекрасно подходит для коронации.

Также известно, что у Чарльза были теплые отношения с бабушкой Елизаветой и логично было бы, если бы его супруга короновалась в той же короне, что и сама королева-мать. Тем более что связь между Камиллой и Елизаветой существует не только благодаря этой короне.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В день помолвки Чарльз подарил Камилле пятикаратный бриллиант изумрудной огранки, окруженный тремя бриллиантовыми багетами, подаренными королеве-матери в 1929 году. Королева-мать Елизавета впервые была замечена с этой королевской драгоценностью в 1980-х годах после того, как получила ее от своего мужа - короля Георга VI. Кольцо Камиллы оценивается примерно в 212 000 фунтов стерлингов.

Эксперты утверждают, что использование и коронационной короны Елизаветы было бы естественным продолжение этой истории.

Есть еще один вариант – сделать новую корону для Камиллы на заказ, что в нынешних экономических условиях в Британии может расцениваться не очень хорошо подданными. Так что, скорее всего, такой вариант не будет рассмотрен.

Также предполагалось использование диадемы - в частности, государственной диадемы Георга IV, которую королева Елизавета II носила по пути на свою коронацию в 1953 году. Однако, по мнению все тех же экспертов, коронация по своей природе требует короны, а не просто диадемы.

Королева Елизавета II в государственной диадеме Георга IV / Фото: Getty Images

"Вы не можете увенчать ее голову диадемой или тиарой. Я думаю, что даже попытка использовать что-либо еще будет воспринята как комментарий к статусу Камиллы, предполагающий, что она не на том же уровне, что и предыдущие супруги королей, чего Чарльз определенно хотел бы избежать", - говорит эксперт по королевским украшениям Лорен Киена из The Court Jeweller.

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