Коронация короля Чарльза и королевы Камиллы: что нас ожидает в день церемонии

Три недели осталось до церемонии коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы, которая вместе с мужем будет коронована в этот день. Мы решили рассказать вам подробнее о том, что же будет происходит в этот день в Лондоне.

Где пройдет коронация

Коронация традиционно пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, службу проведет архиепископ Кентерберийский. Король и королева прибудут в аббатство в процессии из Букингемского дворца, известной как "Королевская процессия", на карете Diamond Jubilee, которая была создана в 2012 году специально к бриллиантовому юбилею правления королевы Елизаветы II.

Карета Diamond Jubilee / Фото: Getty Images

Служба продлится около часа - значительно меньше, чем было у королевы Елизаветы II в 1953 году, тогда она длилась 3 часа. После завершения службы король и королева вернутся в Букингемский дворец уже в той самой золотой карете Gold State Coach, в которой ездила Елизавета II.

Карета Gold State Coach / Фото: Getty Images

Напомним, королева ехала в ней в обоих направления из дворца в аббатство и наоборот, а вот ее сын несколько изменил традицию.

После службы к королю Чарльзу и королеве Камилле присоединятся члены королевской семьи для более масштабной коронационной процессии обратно в Букингемский дворец. В ней будут участвовать принц и принцесса Уэльские с детьми, герцог и герцогиня Эдинбургские с детьми, принцесса Анна с супругом сэром Тимоти Лоуренсом, герцог Кентский, его сестра принцесса Александра Кентская и герцог и герцогиня Глостерские. Предположительно, этим же составом они выйдут на знаменитый балкон Букингемского дворца.

Королевская семья на балконе Букингемского дворца / Фото: Associated Press

Интересный факт:

Коронация королевы в 1953 году была первой, которую транслировали по телевидению, и только в Великобритании ее посмотрели 27 миллионов человек. Король Чарльз станет 40-м правящим монархом Великобритании.

Что происходит на коронации

Во время церемонии король приносит коронационную присягу. Форма и формулировка менялись на протяжении веков. Сегодня монарх обязуется править в соответствии с законом, осуществлять справедливость с помощью милосердия, затем монарх будет помазан, благословлен и посвящен архиепископом. Получив державу и скипетр, архиепископ возлагает корону святого Эдуарда на голову монарха. После того как архиепископ Кентерберийский и старшие коллеги отдают дань уважения, совершается Святое причастие.

Иностранные гости коронации

Джо и Джилл Байден / Фото: Getty Images

На церемонию приглашены не только британские члены королевской семьи, но и высокопоставленные лица, иностранные члены королевских семей и мировые лидеры. Известно, что президент США Джо Байден отказался присутствовать, но приедет его супруга Джилл Байден. Среди других глав государств будут представители Ирландии, Франции, Испании, Бельгии, Японии, Венгрии и Монако. Все три президента ЕС — Урсула фон дер Ляйен, Роберта Метсола и Шарль Мишель — также будут там. Свое участие подтвердил президент Польши Анджей Дуда. Также будут приглашены представители общественности, в том числе из благотворительных организаций короля.

Дискуссии вокруг Меган и Гарри

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Букингемский дворец официально подтвердил, что принц Гарри будет присутствовать на коронации сам. Его супруга Меган, герцогиня Сассекская, и дети – принц Арчи, который в этот день празднует четырехлетие, и принцесса Лилибет – останутся дома в Калифорнии с мамой.

Кто из королевских европейских домов ожидается

Подтвердили свое присутствие князь Монако Альбер II и его супруга Шарлин, кронпринц Дании Фредерик и супруга кронпринцесса Мэри с четырьмя детьми, кронпринцесса Швеции Виктория с отцом королем Карлом Густавом. Приедут также король Испании Филипп VI и королева Летиция.

Главная роль для наследника – принца Джорджа

Принц Джордж / Фото: Associated Press

Когда-то принцу Джорджу Уэльскому – сыну Кейт и Уильяма Уэльских, предстоит взойти на трон и стать королем. Поэтому по желанию его отца Уильяма в коронации Чарльза III он будет играть ключевую роль. 9-летний принц был утвержден в качестве одного из восьми пажей чести. Он будет сопровождать короля и станет частью процессии через Неф Вестминстерского аббатства. К девятилетнему мальчику присоединятся лорд Оливер Чолмонделей, мастер Николас Барклай и мастер Ральф Толлемач, которые вместе составляют Королевские Пажи Почета.

Пажи для королевы Камиллы

Камиллу будут сопровождать четыре разных пажа, все из которых связаны с Ее Величеством. Это внуки: мастер Гас и мастер Луи Лопес, а также мастер Фредди Паркер Боулз и ее внучатый племянник, мастер Артур Эллиот.

Маршрут коронационного шествия

Король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

Король и королева будут путешествовать одним и тем же маршрутом в Вестминстерское аббатство и обратно.

Маршрут шествия после церемонии был значительно сокращен, по сравнению с предыдущей коронацией: маршрут королевы Елизаветы II растянулся на впечатляющие восемь километров, на который ушло около двух часов.

Новый маршрут был выбран из практических соображений, поскольку он представляет собой знакомое проверенное путешествие для многих королевских мероприятий.

Подробнее о том, какую корону наденет король Чарльз и королева Камилла в день коронации, мы вам уже рассказывали.

А также показывали, как выглядит приглашение на коронацию.

Еще один интересный факт:

От выступления на концерте в Виндзорском замке отказались сэр Элтон Джон и Spice Girls, Гарри Стайлс, Эд Ширан, Адель и Робби Уильямс, сославшись на плотный гастрольный график.

Где посмотреть коронацию

Скорее всего, посмотреть церемонию можно будет на BBC, Sky и ITV.

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