Коронация короля Чарльза III: названа возможная дата церемонии и первые подробности

Чарльз стал королем в тот самый день, когда умерла его мать - королева Елизавета II. Но короновать Его Величество будут только в следующем году. Что известно о будущей коронации короля Чарльза III, рассказываем вам подробнее.

По информации издания The Sun, короновать нового монарха могут весной или летом 2023 года. И есть вероятность, что это может произойти в 70-ю годовщину коронации самой Елизаветы II, которая состоялась 2 июня 1953 года, что, согласитесь, было бы очень символично.

Коронация королевы Елизаветы II / Фото: Associated Press

Проходит коронация монарха обычно в Вестминстерском аббатстве. Издание пишет, что через 48 часов после погребения Елизаветы II началось планирование коронации нового короля.

По словам источников, коронация короля Чарльза III будет не такой масштабной, какая была у его матери. Она будет менее затратной, чем была у королевы, и будет финансироваться за счет налогоплательщиков, как и всегда.

"Никакой спешки с коронацией нет, и нужно очень много спланировать. Но это будет в мае или июне - в зависимости от событий, происходящих в мире, – рассказал изданию источник. – Пока семья остается в официальном королевском трауре до следующего понедельника, в ближайшее время ничего не будет объявлено. Но все знают, что это должно произойти в следующем году, а май или июнь - предпочтительное время".

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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Напомним, именно в июне королева Елизавета II обычно отмечала и свой официальный день рождения.

Чарльз давно ясно дал понять, что желает упрощенной монархии, и понятно, что его коронация будет отражением этого. Также, вероятно, кризис стоимости жизни будет учитываться при планировании этого масштабного события.

Однако, несмотря на некоторые перемены, церемония все равно останется верной давним традициям и будет отражать перемены в современном мире.

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