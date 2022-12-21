Коронация монарха: стало известно, пригласит ли король Чарльз III сына Гарри и невестку Меган

После выхода документального фильма "Гарри и Меган" на Netflix многие ожидали, что король Чарльз III захочет лишить титулов герцога и герцогиню Сассекских. Но, похоже, монарх не настроен враждебно, а, напротив, готов пригласить сына и невестку на свою коронацию.

Коронация короля состоится 6 мая 2023 года, а это, напомним, еще и день рождения сына Меган и Гарри – Арчи, внука короля Чарльза. И хотя официальные приглашения на историческое событие следующего года еще не разосланы, несколько авторитетных источников сообщили Daily Mail, что Чарльз любезно сказал своему сыну Гарри и невестке Меган, что они будут желанными гостями на этом мероприятии.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, в последний раз пара приезжала в Британию на похороны королевы Елизаветы II в сентябре. А еще ранее, в июне 2022-го, они присутствовали на праздничных мероприятиях по случаю платинового юбилея правления королевы.

Известно также, что король Чарльз приглашал Сассекских приехать на Рождество в Сандрингем, но они любезно отказались от этого приглашения.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

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