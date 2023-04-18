Коронация уже скоро: какую роль в ней сыграет принцесса Уэльская

У принцессы Уэльской Кэтрин не будет особенной роли в день коронации Чарльза и Камиллы.

В то время как ее муж - принц Уильям, а также их старший сын - принц Джордж - займут одни из главных ролей на коронации (после короля и королевы), принцесса Уэльская будет наблюдать за этим историческим событием со стороны.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В последние недели постепенно раскрываются подробности предстоящей коронации короля Чарльза III. Было выпущено изображение приглашения, подтвержден новый официальный титул Камиллы и объявлена ​​значимая роль девятилетнего принца Джорджа и особая роль для принца Уильяма, однако в деталях почти не упоминается Кейт.

Как пишет express, принц Уильям Уэльский может отдать дань уважения своему отцу во время церемонии, на которой он преклонит колени и присягнет королю, а также прикоснется к короне и поцелует правую щеку монарха.

Принц Уильям и принцесса Кейт / Фото: Associated Press

Его 9-летний сын Джордж, как мы сообщали ранее, возьмет на себя роль пажа. Сообщалось, что король Чарльз III нарушил королевскую традицию ради внука, так как обычно эта роль на коронации принадлежит не члену королевской семьи и тем более одному из наследников, а детям друзей короля (или королевы) из дворянства.

Принц Джордж / Фото: Getty Images

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