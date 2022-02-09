"Коронованы": король Филипп VI и королева Маргрете II отправились на самоизоляцию

Королевский двор Испании сообщил, что король Филипп VI получил положительный тест на COVID-19. Монарх испытывает легкие симптомы.

В заявлении дворца говорится, что 54-летний король дал положительный результат в среду утром "после легких симптомов накануне вечером".

"Общее состояние здоровья Его Величества хорошее, и он будет продолжать свою институциональную деятельность из своей резиденции", — говорится в сообщении, добавив, что он будет находиться в карантине в течение семи дней, пишет france24.com.

Король Филипп VI / Getty Images

Король Испании вакцинирован, он получил свою первую дозу вакцины против COVID-19 в мае 2021 года. Королева Летиция и младшая дочь пары инфанта София не проявляют симптомов и продолжат свою деятельность в обычном режиме. Старшая дочь пары – принцесса Леонор – находится сейчас в Уэльсе, где учится в колледже.

Отметим, Испания в четверг отменит требование носить маски на открытом воздухе, поскольку уровень заражения коронавирусом снижается, а больницы сообщают о снижении числа госпитализаций. Однако маски остаются обязательными в закрытых общественных местах, включая общественный транспорт.

Король Филипп VI и королева Летиция / Getty Images

Напомним, вчера, 8 февраля, королева Дании Маргрете II, которая недавно отпраздновала золотой юбилей правления, тоже получила положительный тест на коронавирус. Пресс-служба ее дворца сообщает, что Ее Величество самоизолировалась в своей резиденции Амалиенборг, инфекция протекает в легкой форме.

Королева Маргрете II / Getty Images

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