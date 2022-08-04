Короткие юбки, джинсы и шпильки: каким был стиль Меган Маркл до встречи с принцем Гарри

Меган Маркл сегодня исполняется 41 год. Надо отдать ей должное, ведь к этому возрасту она достигла многого из того, чего хотела. Получила даже титул герцогини, которым продолжает пользоваться без зазрения совести, даже после того, как они с принцем Гарри сложили с себя королевские обязанности.
Мы решили собрать для вас подборку фотографий той Меган, какой ее знали до встречи с британским принцем.
И хотя актерская карьера Маркл была не такой уж успешной, она, судя по фотографиям, старалась сверкать везде, где только можно было, чтобы быть замеченной.
Таким был стиль Меган до встречи с Гарри в 2016 году.
Надо же, через многие годы ее работы на собственный статус, судьба преподнесла ей встречу с человеком, после свадьбы с которым жизнь Меган кардинально изменилась. Появился и статус, и слава, которой Меган так хотела, и даже деньги, в которых герцогиня Сассекская теперь не нуждается.
Таким стал стиль Меган после встречи с Гарри и их свадьбы в 2018 году.
А таким стал стиль Меган Маркл после того, как они с Гарри уехали из Великобритании и перебрались жить в Калифорнию, США.
Члены королевской семьи поздравили герцогиню Сассекскую с днем рождения в своих аккаунтах в соцсетях. Присоединились к поздравлениям и Кейт с Уильямом.
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