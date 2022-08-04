Короткие юбки, джинсы и шпильки: каким был стиль Меган Маркл до встречи с принцем Гарри

Меган Маркл сегодня исполняется 41 год. Надо отдать ей должное, ведь к этому возрасту она достигла многого из того, чего хотела. Получила даже титул герцогини, которым продолжает пользоваться без зазрения совести, даже после того, как они с принцем Гарри сложили с себя королевские обязанности.

Мы решили собрать для вас подборку фотографий той Меган, какой ее знали до встречи с британским принцем.

И хотя актерская карьера Маркл была не такой уж успешной, она, судя по фотографиям, старалась сверкать везде, где только можно было, чтобы быть замеченной.

Таким был стиль Меган до встречи с Гарри в 2016 году.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Надо же, через многие годы ее работы на собственный статус, судьба преподнесла ей встречу с человеком, после свадьбы с которым жизнь Меган кардинально изменилась. Появился и статус, и слава, которой Меган так хотела, и даже деньги, в которых герцогиня Сассекская теперь не нуждается.

Таким стал стиль Меган после встречи с Гарри и их свадьбы в 2018 году.

Герцогиня Меган и принц Гарри / Фото: Getty Images

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Меган, герцогиня Сассекская / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская Меган / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

Герцогиня Меган и принц Гарри / Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская Меган / Фото: Getty Images

Герцогиня Меган во время первой беременности сыном Арчи / Фото: Getty Images

А таким стал стиль Меган Маркл после того, как они с Гарри уехали из Великобритании и перебрались жить в Калифорнию, США.

Меган и Гарри / Фото: Associated Press

Герцогиня Меган и принц Гарри / Фото: Getty Images

Меган Маркл в костюме Valentino / Фото: Associated Press

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Getty Images

Члены королевской семьи поздравили герцогиню Сассекскую с днем рождения в своих аккаунтах в соцсетях. Присоединились к поздравлениям и Кейт с Уильямом.

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