Короткие юбки, красивые прически и спорт: какой была жизнь афганских женщин до талибов

Короткие юбки, красивые прически и спорт: какой была жизнь афганских женщин до талибов

Сейчас каждая женщина этой страны живет в страхе, но были времена, когда все было иначе.

Война в Афганистане стала неотъемлемой частью жизни местного населении, а после захвата боевиками движения "Талибан" 15 августа столицы Кабул, жизнь в стране уже никогда не будет прежней. Особо изменится все для женщин, которые в последние годы могли немного выдохнуть, пока в стране были войска США, свергнувшие жесткий режим.

Теперь же женщины опять превратятся в невидимок, а их права будут полностью ущемлены. В частности, афганкам нельзя: появляться на улице одной, с открытым телом и лицом, работать, учиться, получать медицинскую помощь у врачей-мужчин, ходить на каблуках, громко говорить, фотографироваться, принимать участие в любых мероприятиях, выходить на балкон собственного дома, ездить на такси и уж тем более водить автомобиль. Также "Талибан" позволяет выдавать замуж девушек младше 16 лет.

Associated Press

Когда талибы были при власти ранее, моды в стране тоже не было. Запрещалось носить яркую одежду, так как она считалась сексуально привлекательной, и якобы женщины, носящие обтягивающую одежду и украшения, никогда не попадут на небеса. Салоны красоты оказались вне закона и были закрыты, любая косметика также была вне закона. За каждое нарушение женщин и их семьи жестоко наказывали.

Associated Press

Но так было не всегда. Были в Афганистане времена, когда девушки могли жить более-менее свободно, заниматься любимым делом и даже делать прически и макияж. Мы собрали яркие примеры того, какой когда-то была жизнь афганских женщин.

В стране была мода

Да, модные показы отличались от того, что мы с вами представляем, но все же женщины носили новые вещи и выглядели красиво. Более того, вещи демонстрировали модели на показах.

Этот показ мод был организован в Кабуле в 2013 году. Модели дефилируют в нарядах, созданных Шахаром Бану Зеераком, дизайнером одежды, моделью и организатором этого действа. Подобное мероприятие было редкостью в этой консервативной мусульманской стране, но стало тогда частью усилий афганской группы по расширению прав и возможностей женщин.

2013 год, Афганистан / Associated Press

2013 год, Афганистан / Associated Press

2013 год, Афганистан / Associated Press

Женщины могли учиться

С 1996 по 2001 годы Афганистан был под контролем талибов, и девушкам запрещалось работать и учится. Но на этом фото совсем юные девочки просто болтают после занятий в школе в Кабуле. Снимок сделан 24 июля 2021 года.

2021 год, Афганистан / Getty Images

Девушки могли носить короткие юбки и каблуки

На этих фото женщины в коротких юбках и на высоких каблуках свободно идут по улице Кабула. У них красивые стрижки и открыты лица.

1979 год, Афганистан / Getty Images

1967 год, Афганистан / Getty Images

1978 год, Афганистан / Getty Images

1972 год, Афганистан / Getty Images

1972 год, Афганистан / Getty Images

Женщины носили красивые традиционные костюмы, пели песни и делали макияж

1968 год, Афганистан / Getty Images

1968 год, Афганистан / Getty Images

Девушки могли заниматься спортом

На этих фото изображены девушки-спортсменки. Первые победили в соревнованиях на инвалидных колясках, во время финального матча национального чемпионата по баскетболу среди женщин между провинциями Герат и Балхв 2016 году.

2016 год, Афганистан / Associated Press

В 2014 году состоялся матч женской футбольной премьер-лиги Кабула на стадионе Футбольной федерации.

2014 год, Афганистан / Associated Press

И музыка не была под запретом

На этом фото несколько афганских женщин слушают концерт, организованный ко Всемирному женскому дню в 2018 году. При режиме талибов музыка, изобразительное искусство, интернет и телевидение будут под запретом.

2018 год, Афганистан / Associated Press

Женщины служили в армии

1989 год, Афганистан / Associated Press

2016 год, Афганистан / Associated Press

Читайте также: Корсеты, мини-юбки и революционный показ Chanel: как феминизм повлиял на моду

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку