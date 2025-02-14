Короткий и страстный роман: где проходили первые свидания Чарльза и Камиллы

Они познакомились в начале 70-х, а большую часть своих свиданий, которых было не так много, проводили в одном знаменитом лондонском клубе.

Это был клуб Annabel's, в котормо и сегодня любят бывать младшие члены британской королевской семьи. По общему мнению богатых и знаменитых лондонцев времен 70-х – это был лучший клуб в мире.

Именно там 23-летний наследник престола танцевал с взъерошенной блондинкой Камиллой Шанд, вспоминает Daily Mail. Их первое публичное свидание в клубе состоялось осенью 1972 года, Камилле тогда было 24 года.

Принц Чарльз и Камилла, 1979 год / Фото: Getty Images

В тот вечер в клубе также отдыхала 22-летняя сестра Чарльза – принцесса Анна и ее тогдашний бойфренд Джеральд Уорд, бывший кавалерийский офицер, который со временем стал крестным отцом принца Гарри .

Принц Чарльз и принцесса Анна / Фото: Associated Press

Несколько лет спустя Annabel's стал излюбленным местом отдыха многих молодых членов королевской семьи — именно в этом клубе в лондонском районе Мейфэр в 1986 году принцесса Диана и Сара Фергюсон появились на девичнике Сары, обе переодетые в полицейских.

Принцесса Диана и Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Постоянным посетителем Annabel's был Энтони Армстронг-Джонс с женой принцессой Маргарет, которая обожала танцевать. Говорят, даже королева Елизавета почтила клуб своим присутствием на 70-летии своей подруги графини Эйрли.

Напомним, роман Чарльза и Камиллы не продлился долго. Наследника отправили служить на флот, а его подруга вышла замуж за Эндрю Паркер-Боулза.

Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

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