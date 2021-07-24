Короткий метр из стран Азии, украинский конкурс и квир-анимация: фестиваль KISFF объявил программу

Организаторы фестиваля объявили полную программу фестиваля, который собрал лучшие короткие метра.

С 4 по 8 августа в Киеве состоится 10-й Киевский международный фестиваль короткометражных фильмов KISFF 2021.

В этом году KISFF празднует юбилей. Ежегодно команда фестиваля пересматривает тысячи фильмов, среди которых постоянно ищет что-то новое, чтобы популяризировать короткометражное кино в Украине.

KISFF 2021 собрал 29 тематических кинопрограмм, которые объединяют 179 короткометражных лент со всего мира. Команда фестиваля предлагает зрителям полное обнуление. В фокусе картин KISFF 2021 — джентрификации, феминизм, открытость, границы, поиск идентичности, юмор и чувства.

Пресс-служба

Традиционно покажут международный и украинский конкурсы и "Фестивальные хиты", которые объединяют фильмы-победители ведущих кинофестивалей мира. Также посетителей ждут самые зрительские программы: "Анимационное безумие", "Комедии", "Teen Spirit и Midnight sexy shorts.

Пресс-служба

К десятилетию фестиваля все желающие смогут посмотреть под звездами короткометражные фильмы Наримана Алиева, Екатерины Горностай, Павла Острикова, Марины Степанской и Анатолия Лавренишина — в пределах ретроспективы "Украинская короткий метр: становление". А также проследить, как изменился короткий метр за десятилетие в программах "KISFF 10 лет: лучшие мировые фильмы" и "KISFF 10 лет: избранные украинские фильмы". Эти ленты прошли испытание временем и до сих пор остаются актуальными. На украинский короткий метр вход свободный, кинопоказы состоятся в парке им. Тараса Шевченко.

В центре внимания KISFF персональные ретроспективы первого режиссера в истории кино, француженки Алис Ги-Блаш и современного французского режиссера Уильяма Лабуре. Уильям является героем KISFF, многие его короткометражные фильмы были представлены в разные годы на KISFF, а "Хотару" принес режиссеру победу в международном конкурсе.

Пресс-служба

Путешествие по миру продолжает программа "Азиатик". Здесь в секциях программы "Корейская инди-анимации", "Любовное настроение" и "Сквозь Вьетнам" покажут лучшие короткие метры выбранных стран. Зрителей ждут творения независимых аниматоров из Южной Кореи, подборка чувственного, как фильмы Вонга Карвая, кино о любви и работы вьетнамских режиссеров, испытываемых несовершенства киноиндустрии своей страны, чтобы создать оригинальный выражение.

Пресс-служба

Программы "К жилищному вопросу", "Over The Border", "Домой и обратно" предлагают новый взгляд на знакомые каждому проблемы. Иногда мы все рассуждаем о том, как места, где мы живем и работаем, определяют нас и наши идентичности. Тем, выходим на протесты за возвращение кинотеатра "Киев" как культурного центра или на защиту "Цветов Украины" как памятники советского модернизма. В фильмах этих программ авторы ищут родные места, исследуют вызовы трудовой миграции, определяют возможности борьбы за город и право на него. А режиссеры программы "Коллективное кино" совместно исследуют вызовы антропоцентричного мира, критикуют капитализм и колониализм и экспериментируют с возможностями киноязыка.

Пресс-служба

Отдельного внимания заслуживают программы "Квир-анимация", "Out & Proud" и "FEM * RIOT", которые фокусируются на принятии инаковости и гендерных вопросах. Авторы этих фильмов провоцируют зрителя лучше осмыслить и принять участие в дискуссии о гендерных идентичности и права на них.

KISFF 2021 состоится вживую с 4 по 8 августа включительно в кинотеатре "Киевская Русь" и на других локациях. Несколько кинопрограмм будут доступны онлайн. Параллельные показы состоятся в Одессе и Черновцах.

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