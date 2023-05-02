Короткий визит: стало известно, сколько времени принц Гарри проведет на коронации отца Чарльза

Герцогу Сассекскому, определенно, будет не очень комфортно находиться с родственниками, о которых он еще совсем недавно отзывался в своей книге и публичных интервью не самым лестным образом.

Визит принца Гарри в Великобританию на коронацию короля Чарльза будет быстрой поездкой. 38-летний герцог Сассекский будет участвовать в репетициях коронации, а после самого мероприятия 6 мая сразу же вылетит обратно в США, сообщает People с ссылкой на The Sun. С братом - принцем Уильямом, у которого будет особенная роль на коронации, он общаться не будет.

Принц Уильям и принц Гарри / Фото: Associated Press

День коронации 6 мая также выпадает на четвертый день рождения сына Гарри и Меган – Арчи. Поэтому принц Гарри максимально мало будет в Британии и быстро полетит обратно, чтобы провести день рождения сына вместе с ним.

По данным издания, герцог Сассекский прибудет в пятницу и вернется в самолет в течение двух часов после окончания церковной службы в субботу. Трансатлантическое путешествие протяженностью более 5400 миль составляет около 11 часов беспосадочного полета. Учитывая разницу во времени, к вечеру он может быть дома в Калифорнии с принцем Арчи, дочерью принцессой Лилибет и женой Меган Маркл.

Принц Гарри и Меган Маркл / Фото: Associated Press

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