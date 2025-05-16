Корсет, кружевная накидка и пышный подол: каким было свадебное платье племянницы королевы Рании

Свадьба принцессы Аише

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Принцесса Аише вышла замуж за господина Карима Аль-Муфти. Церемония прошла во дворце Захран в Аммане — это то самое место, где летом 2023 года женился сын короля Абдаллы II — кронпринц Хусейн, а также где проходила свадьба самого короля Абдаллы с королевой Ранией в 1993 году.

Во время церемонии все взгляды были прикованы к невесте, которая была одета в кутюрное платье от британского дизайнера Филиппы Лепли. Платье представляло собой атласное платье-футлярс прямым квадратным вырезом и широкими бретелями, переходящими в глубокий вырез сзади, пишет журнал Hello!.

Свадьба принцессы Аише, фото: instagram.com/_chrissetian

Корсетная талия подчеркивала фигуру невесты и была подчеркнута широким драпированным поясом, завязанным бантом сзади. Платье было дополнено плиссированной верхней юбкой Peau de Soie, открывающейся по центру спереди, увенчанной вручную вышитой тюлевой накидкой с высоким воротником и фестончатым подолом цвета примулы. Наряд немного напоминал свадебный образ княгини Монако Грейс Келли.

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Невеста также надела двухъярусную фату с вышитой вручную каймой, на которой были изображены сделанные на заказ инициалы, переплетенные с нарциссами и ландышами. Вышивка сочетала в себе фирменные нитяные листья и стебли папоротника с шелковыми аппликациями из первоцветов, орхидей и фиалок, украшенными крошечными стеклянными кристаллами и жемчужинами цвета слоновой кости.

Свадьба принцессы Аише, фото: instagram.com/_chrissetian

Аиша собрала волосы в прическу, сделала макияж, надела серьги-висюльки и драгоценный браслет на запястье.

Свадебным фото в Instagram поделился Крис Сетиан — официальный фотограф Королевского Хашимитского двора Иордании.