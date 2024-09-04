Косички и заколки Сары Фергюсон: рассматриваем оригинальные прически герцогини Йоркской

Будучи замужней герцогиня часто использовала аксессуары для волос. Ниже вы увидите несколько ее очаровательных причесок.

В 80 и 90 годах в моде были немного иные украшения для волос нежели - более вычурные, объемные и яркие. Одной из тех, кто обожал подобные украшения была британка Сара Фергюсон, которая тогда была замужем за принцем Эндрю - сыном королевы Елизаветы и принца Филиппа.

Появляясь на публике она и ее стилисты по волосам неоднократно определяли особое внимание именно аксессуарам и в результате это стало некой визитной карточкой женщины.

Сара носила тематические заколки в виде самолетов, флагов, но особенно любила французскую косу и часто вплетала в нее разные ленты и украшала бантами разных размеров и стилей.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

Сара Фергюсон / Фото: Associated Press

Однако в 90-х Сара кардинально изменила имидж - отрезала длинные волосы в каре и делала более женственную и "взрослую" укладку. Она отрезала волосы приблизительно в марте 1991 года, сделала густую челку и легкий каскад. Этот стиль, прическа и укладка очень шли женщине. Изменения предположительно были связаны с трудностями в личной жизни, которые в последствии привели к разводу.

Сара Фергюсон / Фото: Getty Images

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