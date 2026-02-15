Коснулось не только экс-принца Эндрю: как европейские монархии переживают "кризис Эпштейна"

Королева Паола, Эндрю, принцесса София, король Чарльз, принцесса Метте-Марит / © Getty Images

Британская монархия

Больше всего проблем эти файлы принесли королю Чарльзу III, королеве Камилле, принцу Уэльскому Уильяму и принцессе Уэльской Кейт. Из-за связи младшего брата короля – Эндрю Маунтбеттен Виндзора з покойным педофилом Джеффри Эпштейном, а также того, что буквально ежедневно появляются сообщения о том, что сын королевы Елизаветы II занимался сексом с несовершеннолетними девушками, британская королевская семья столкнулась с множеством проблем.

Эндрю Маунтбеттен Виндзор / © Associated Press

И хотя Эндрю лишили всех титулов и почестей, а также выселили из его роскошного поместья Роял Лодж, где он жил с бывшей женой Сарой Фергюсон, это не помогло. Теперь, где бы не появился король с королевой люди требуют публичной реакции и извинений. Букингемский дворец уже выпустил заявление, в котором король заявил, что готов сотрудничать со следствием если это потребуется, а также выразил поддержку всем жертвам любых форм насилия.

Эндрю и его брат король Чарльз / © Associated Press

Кейт и Уильям Уэльские также выпустили официальное заявление Кенсингтонским дворцом, в котором сказали, что «их мысли по-прежнему сосредоточены на жертвах», поскольку этот вопрос продолжает волновать монархию.

Кейт и Уильям Уэльские / © Associated Press

Также высказался публично еще один брат короля – принц Эдвард. На Всемирном правительственном саммите в Дубае принц сказал, что «очень важно всегда помнить о жертвах и о том, кто же является жертвой во всей этой ситуации?».

Норвежская монархия

Почти 89-летний король Харальд V, который все еще правит страной и не хочет передавать престол сыну - кронпринцу Хокону – должно быть теперь еще больше шокирован тем, что в связи з Джеффри Эпштейном была замешана его невестка – кронпринцесса Метте-Марит. Она подтвердила публично, что имела неосторожность общаться с педофилом, выразив сожаление о том, что не удосужилась узнать более тщательно, чем же занимается Эпштейн.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Примечательно, что общение происходило уже после того, как Метте-Марит вышла замуж за наследного норвежского принца и родила ему двоих детей. Кронпринц Хокон недавно заявил публично, что поддерживает жену, которая и без того столкнулась с трудностями из-за судебного процесса над ее старшим сыном Мариусом Хойби и проблемами со здоровьем, так как ей требуется пересадка легких.

Бельгийская монархия

Королева Паола / © Getty Images

Бельгийская королевская семья была вынуждена отреагировать после того, как имя Паолы Бельгийской (матери короля Бельгии Филиппа), всплыло в файлах Эпштейна за 2011 год. Согласно документу, предполагалось, что королева передала «приветствия» Джеффри Эпштейну из Давоса. Это утверждение было быстро опровергнуто дворцом. Они отрицают какие-либо контакты между членом королевской семьи и американским финансистом и утверждают, что мать короля Филиппа никогда не имела с ним никаких отношений. В заявлении говорится, что королева Паола в то время не находилась в Давосе и что она «никогда лично не встречалась с Джеффри Эпштейном», и не передавала ему приветствий.

Шведская монархия

Принцесса София / © Getty Images

Шведская принцесса София тоже была знакома с Эпштейном и королевский дворец публично комментировал эту ситуацию ранее, заявив, что принцесса имела несколько встреч с финансистом, но все они проходили в публичных местах.

А недавно София впервые сама рассказала журналистам об этом знакомстве. Она сделала это по прибытии на молодежный саммит Ctrl + Rights, проходивший в театре «Интиман» в Стокгольме. Около театра принцессу ожидала пресса, и она остановилась на несколько минут перед камерами, чтобы сказать несколько слов в свое оправдание.

«Мы виделись в ресторане и на кинопоказе, всегда в окружении других людей. К счастью, ничего больше не произошло», — заявила она. София добавила, что, узнав больше о преступлениях, в которых он находился под следствием, она рада, что в тот период своей жизни у нее не было с ним более тесных связей. «Я солидарна со всеми жертвами. Я верю, что справедливость восторжествует», — заявила она перед входом в зал.

Принцесса София / © Getty Images

