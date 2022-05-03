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"Коты войны": украинский фотограф запечатлел бездомных животных Киевской области

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"Коты войны": украинский фотограф запечатлел бездомных животных Киевской области

Автор фото: Константин Сова, instagram.com/konstantin_sova

После полномасштабного вторжения РФ и разрушения российской армией городов по всей Украине без крова остались не только сотни тысяч людей, но и их домашние питомцы. Некоторых из них бросили или были вынуждены оставить их хозяева, другие – просто потерялись.

Киевский фотограф Константин Сова отправился в Киевскую область, в деоккупированные населенные пункты – Гостомель и Горенку, где сделал серию фотографий бездомных котов.

(листайте фото вправо)

"Котиков вам в ленту. Большинство этих животных брошены или потерялись. Находятся они в Гостомеле и Горенке, около 20 минут езды от Киева", - подписал снимки фотограф.

Константин также написал, что сохранил на гугл-карте места, в которых встретил этих бедолаг, поэтому, если вы хотите приютить кого-то из них, обращайтесь к фотографу, чтобы уточнить координаты.

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