Общество
908
1 мин

Красавчик: Иванка Трамп показала милые снимки с подросшим сыном

Иванка замиловала новыми фото 11-летнего сына Джозефа.

Алина Онопа
Иванка Трамп с сыном

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram новые снимки со своим старшим сыном - 11-летним Джозефом, который растет настоящим красавчиком. Фото были сделаны во время прогулок, а также дома с собакой.

Джозеф с бабушкой / © Instagram Иванки Трамп

Джозеф с бабушкой / © Instagram Иванки Трамп

"Некоторые летние воскресенья", - подписала она фотографии.

Иванка также показала снимок Джозефа с прабабушкой. Мальчик предстал в шлеме и защитном костюме для катания на мотоцикле - ему подарили эндуро.

Напомним, Иванка Трамп в образе куклы Барби продемонстрировала стройную фигуру.

