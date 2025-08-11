- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 908
- Время на прочтение
- 1 мин
Красавчик: Иванка Трамп показала милые снимки с подросшим сыном
Иванка замиловала новыми фото 11-летнего сына Джозефа.
Иванка Трамп опубликовала в Instagram новые снимки со своим старшим сыном - 11-летним Джозефом, который растет настоящим красавчиком. Фото были сделаны во время прогулок, а также дома с собакой.
"Некоторые летние воскресенья", - подписала она фотографии.
Иванка также показала снимок Джозефа с прабабушкой. Мальчик предстал в шлеме и защитном костюме для катания на мотоцикле - ему подарили эндуро.
Напомним, Иванка Трамп в образе куклы Барби продемонстрировала стройную фигуру.