Красавчик: Иванка Трамп показала милые снимки с подросшим сыном

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Реклама

Иванка Трамп опубликовала в Instagram новые снимки со своим старшим сыном - 11-летним Джозефом, который растет настоящим красавчиком. Фото были сделаны во время прогулок, а также дома с собакой.

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с сыном / © Instagram Иванки Трамп

Сын Иванки Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Джозеф с бабушкой / © Instagram Иванки Трамп

"Некоторые летние воскресенья", - подписала она фотографии.

Иванка также показала снимок Джозефа с прабабушкой. Мальчик предстал в шлеме и защитном костюме для катания на мотоцикле - ему подарили эндуро.

Реклама

Напомним, Иванка Трамп в образе куклы Барби продемонстрировала стройную фигуру.