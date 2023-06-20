Красавица и вдохновительница: девушка Питера Филлипса изменила его жизнь к лучшему

Линдси Уоллес и сын принцессы Анны – Питер Филлипс – встречаются уже два года и очень счастливы друг с другом.

Благодаря Линдси Питер, который ранее был женат на Отэм Келли, вернулся к давней страсти в своей жизни - работе на трассе "Формулы-1". В настоящее время он возглавляет отдел по привлечению партнеров агентства по правам на спорт и развлечения CSM Sport & Entertainment, сообщает Hello!.

Питер Филлипс и Линдси Уоллес / Фото: Getty Images

Именно в этой сфере началась его карьера 20 лет назад. Сначала он работал в Jaguar Racing, а затем в Williams F1.

"Сейчас он в прекрасном месте и не может быть счастливее ни в личной, ни в профессиональной жизни. Питер и Линдси выглядят так естественно и великолепно вместе и невероятно счастливы. Они оба очень закрытые люди, но на фотографиях с коронационного концерта их улыбки говорят сами за себя", - рассказал прессе близкий друг пары.

"Линдси действительно глоток свежего воздуха. Кроме того, он вернулся в захватывающий мир "Формулы-1". Работать в такой среде — мечта каждого мальчика", - добавляет друг.

Кроме того, сын принцессы Анны был польщен, что король Чарльз III позволил ему и его возлюбленной присутствовать в королевской ложе на концерте в честь коронации короля и королевы в мае.

Внук королевы Елизаветы Питер Филлипс привел подругу Линдси Уоллес на концерт в честь коронации / Фото: Getty Images

Напомним, Питер Филлипс ранее был женат на Отэм Келли. Их брак длился с 2008 по 2021 год, но с 2019-го пара уже не жила вместе. Они воспитывают двух дочерей – Саванну и Айлу.

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