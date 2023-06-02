Красавица Кейт и элегантный Уильям: принц и принцесса Уэльские на королевской свадьбе в Аммане

Принц и принцесса Уэльские посетили королевскую свадьбу года в Иордании.

Кейт и Уильям накануне прибыли в Амман на свадьбу наследного принца Иордании Хусейна и Раджвы Аль Саиф. Будущий король Иордании связал себя узами брака на исламской церемонии бракосочетания во дворце Захран, за которой последовал прием во дворце Аль-Хусейния с участием более 1700 гостей.

Среди гостей на свадьбе были также Кейт и Уильям Уэльские. Принцесса Кейт была одета в розовое макси-платье с длинными рукавами от Elie Saab, которое сочетала с эффектными серьгами, красивой укладкой волнами и маленьким золотистым клатчем. Ее муж - принц Уильям - был в классическом костюме.

Снимки британской королевской пары были опубликованы в их аккаунте в Твиттере.

Celebrating the wedding of Crown Prince Al Hussein bin Abdullah and Princess Rajwa Al Hussein in Jordan yesterday pic.twitter.com/ZBXRqCLhBA — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 2, 2023

Кроме самой свадебной церемонии принц и принцесса Уэльские также посетили свадебный прием, фотографий с которого пока что опубликовано не было.

Читайте также: