Красавица с роскошными волосами: принцесса Алексия с родителями - королем и королевой - появилась на гонках

Король Нидерландов Виллем-Александр и его жена королева Максима посетили Гран-при Нидерландов "Формулы-1" на трассе Зандворт. Также на мероприятии с ними появилась средняя дочь - 19-летняя принцесса Алексия.

Королева Максима с семьей / Фото: Getty Images

Девушка надела наряд, который включал кофту с одним рукавом от Massimo Dutti и свободные черные штаны. Также девушка дополнила лук кроссовками от Nike и оригинальной коричневой сумкой с квадратными ручками от бренда Marina Raphael.

В руке Алексия держала коричневую куртку-косуху, которая тоже была от Massimo Dutti. Как и ее мама, заметно, что Алексия обожает украшения, ведь на руках у нее было много браслетов и колец. Ногти принцесса накрасила темным лаком, а свои роскошные рыжие волосы распустила.

Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

Это появление семьи на публике состоялось после того, как стало известно, что совсем скоро 19-летняя принцесса Алексия начнет учебу в Университетском колледже Лондона, чтобы изучать науку и инженерию для социальных изменений. Вероятно, эти соревнования были одним из последних публичных мероприятий, которые она посетила перед тем, как уедет.

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