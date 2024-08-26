Красавица с роскошными волосами: принцесса Алексия с родителями - королем и королевой - появилась на гонках

Молодая королевская особа выбрала кэжуал-стиль для спортивных соревнований.
Король Нидерландов Виллем-Александр и его жена королева Максима посетили Гран-при Нидерландов "Формулы-1" на трассе Зандворт. Также на мероприятии с ними появилась средняя дочь - 19-летняя принцесса Алексия.
Девушка надела наряд, который включал кофту с одним рукавом от Massimo Dutti и свободные черные штаны. Также девушка дополнила лук кроссовками от Nike и оригинальной коричневой сумкой с квадратными ручками от бренда Marina Raphael.
В руке Алексия держала коричневую куртку-косуху, которая тоже была от Massimo Dutti. Как и ее мама, заметно, что Алексия обожает украшения, ведь на руках у нее было много браслетов и колец. Ногти принцесса накрасила темным лаком, а свои роскошные рыжие волосы распустила.
Это появление семьи на публике состоялось после того, как стало известно, что совсем скоро 19-летняя принцесса Алексия начнет учебу в Университетском колледже Лондона, чтобы изучать науку и инженерию для социальных изменений. Вероятно, эти соревнования были одним из последних публичных мероприятий, которые она посетила перед тем, как уедет.
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