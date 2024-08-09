Красавица с роскошными волосами: рассматриваем фото олимпийской медалистки Людмилы Лузан

Во время Олимпиады в Париже Украина завоевала еще одну медаль. Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок принесли стране серебряную медаль в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

27-летняя Людмила — украинская спортсменка, гребчиха-каноистка, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира, двукратная чемпионка Европы, многократный призер чемпионатов мира и Европы. В этом году в коллекцию девушки прибавилась еще одна медаль.

В Instagram спортсменка постит много фотографий с тренировками, в форме, однако есть среди них и снимки в красивых платьях. Однако самое большое внимание привлекают роскошные кучерявые волосы девушки.

Мы собрали несколько фотографий со страницы Людмилы, где она демонстрирует свою невероятную прическу.

Поздравляем спортсменку!

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