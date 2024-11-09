Красавица в зеленом платье: королева Дании Мэри посетила церемонию в Копенгагене

Учебное заведение было основано в 1479 году и с тех пор ежегодно отмечает это событие. Мероприятие традиционно проходит во вторую пятницу ноября с участием королевской семьи. В этом году его посетила королева Мэри.

Она выбрала для выхода в свет платье длины миди и насыщенного зеленого оттенка. Ее наряд был от бренда Beulah London Yahvi. У него были рукава три четверти, пояс на талии, а также интересное украшение в виде пуговиц сбоку на юбке.

Образ королева дополнила также клатчем-конвертом и туфлями-лодочками с имитацией кожи рептилии. Макияж у Мэри был лаконичный, как и ее прическа с легкими локонами. Ни один образ королевы не обходится без украшений и в этот раз она дополнила платье несколькими браслетами и серьгами с красными и зелеными элементами.

Королева Мэри / Фото: Getty Images

Напомним, что также в Мэри случился произошел интересный случай летом этого года - она надела платье с зеленым принтом, но как оказалось, была не единственной королевской особой, которой понравился тот наряд. Тогда она для своего выхода выбрала платье романтичного дизайна от бренда ME+EM и точно такое же носила Зара Тиндалл - единственная дочь принцессы Анны и внучка покойной королевы Елизаветы II.

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