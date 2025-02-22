Красавицы в черно-белых платьях: племянницы принцессы Дианы посетили модный показ в Лондоне

Мероприятие, проходившее в Линдли Холле, а посетили его многие знаменитости, включая 32-летних племянниц принцессы Дианы - близняшек леди Элизу и леди Амелию Спенсер.

Сестры очень похожи и практически неразлучны. Они посещают все мероприятия вместе и часто выбирают похожие образы. В этот раз Элиза и Амелия надела черно-белые платья в одном стиле, но разного фасона.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Из наряды были выполнены из роскошного и дорогого бархата и украшены белой отделкой на декольте и бантом. Однако у одной сестры платье было длинным, а у другой - коротким.

Во время шоу сестры-аристократки сидели в первом ряду на почетных местах рядом с другими звездами.

Леди Амелия и леди Элиза Спенсер / Фото: Getty Images

Напомним, что Элиза и Амелия - дочери Чарльз Спенсера, 9-й графа Спенсера, который является покойной принцессе Диане единственным братом. Семья девушек уехала в ЮАР в 1995 году, чтобы избежать внимания прессы к фамилии Спенсер. Их родители развелись в 1997 году. Однако сейчас они много времени проводят в Лондоне.

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