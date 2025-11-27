ТСН в социальных сетях

Красавица в вечернем платье со стразами: Иванка Трамп показала подросшую дочь

Дочь Иванки Трамп очень на нее похожа.

Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Иванка Трамп с дочерью

Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп опубликовала в Instagram Stories снимки своей 14-летней дочери Арабеллы. Девочка выросла настоящей красавицей.

На первом фото мама с дочкой позирует на балконе на фоне Эйфелевой башни в Париже. Иванка одета в серый полосатый брючный костюм, а Арабелла — в черное пальто, голубую рубашку в полоску, бежевую юбку миди А-силуэта и обута в черные сапоги.

Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

Иванка Трамп с дочерью / © Instagram Иванки Трамп

На другом снимке Арабелла продемонстрировала красивый образ в вечернем графитовом платье на бретельках и с серым верхом, украшенным стразами, и в черных туфлях-лодочках. Волосы ее были собраны в пучок, на лице был нежный макияж, а на шее красовалось ожерелье.

Дочь Иванки Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Дочь Иванки Трамп / © Instagram Иванки Трамп

Напомним, Иванка Трамп показала, как они отпраздновали день рождения старшего сына.

